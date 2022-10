Last-Minute-Sieg: Horn Amateure jubeln beim SV Zellerndorf

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:45

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die die Horn Amateure vor etwa 120 Zuschauern mit 2:1 gegen den SV Zellerndorf für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Nach 21 Minuten scheiterte Zellerndorfs Ladislav Senkyrik am Pfosten. Schuss aus zwanzig Metern - der SV Horn Amateure ging durch Filip Stojak in der 30. Minute in Führung. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Andreas Reilinger seine Chance und schoss das 1:1 (43.) für Zellerndorf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nach 90 Minuten scheiterten die Gastgeber erneut an der Stange. Nur eine Minute später wurde das "bestraft". Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Raphael Bauer. In der Nachspielzeit war Bauer zur Stelle und markierte den Führungstreffer für die Horn Amateure (91.). Am Ende punktete der SV Horn Amateure dreifach beim SV Zellerndorf.

Bauer sorgt für Jubel

Zellerndorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage der Heimmannschaft bleibt angespannt. Gegen die Horn Amateure musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

In dieser Saison sammelte der SV Horn Amateure bisher fünf Siege und kassierte sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der Gast konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Die Horn Amateure setzte sich mit diesem Sieg vom SV Zellerndorf ab und belegt nun mit 15 Punkten den achten Rang, während Zellerndorf weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für den SV Zellerndorf ist der SV Hollenburg (Dienstag, 14:00 Uhr). Der SV Horn Amateure misst sich am selben Tag mit dem SV Bergern (15:00 Uhr).

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – SV Horn Amateure, 1:2 (1:1)

91 Raphael Bauer 1:2

43 Andreas Reilinger 1:1

30 Filip Stojak 0:1