Der USC Ruppersthal siegt im Spitzenspiel gegen den SC Mautern

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:09

1. Klasse Nordwest-Mitte: Vor 180 Zuschauern trafen sich der USC Ruppersthal und der SC Mautern. Erfolglos ging der Auswärtstermin von Mautern beim USCR über die Bühne. Der SC Mautern verlor das Match mit 1:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Nach sieben Minuten rettete die Querlatte die Gäste vor einem schnellen Rückstand. Nico Schneider brachte aber Mautern dann in der 14. Minute per Strafstoß ins Hintertreffen. Die Gäste blieben aber weiterhin dran und gestalteten das Spiel ausgeglichen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Andre Hofer den Vorsprung des USC Ruppersthal auf 2:0 (40.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Bereits nach 50 Minuten musste Florian Ettenauer (Mautern) mit Rot vom Feld. In Minute 76 setzte Ruppersthals Matthias Tschany einen Freistoß an den Pfosten. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Matthäus Schütz für den SC Mautern für einen Treffer sorgte (94.). Zum Schluss feierte der USCR einen dreifachen Punktgewinn gegen den Gast.

Topspiel endete mit einem Heimsieg

Wer den USC Ruppersthal besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst neun Gegentreffer kassierte der Ligaprimus. Die bisherige Spielzeit des USCR ist weiter von Erfolg gekrönt. Der USC Ruppersthal verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USCR seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Mautern holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Die gute Bilanz des SC Mautern hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Mautern bisher sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Wer soll den USC Ruppersthal noch stoppen? Der USCR verbuchte gegen den SC Mautern die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Nordwest-Mitte weiter an. Nach elf gespielten Runden gehen bereits 22 Punkte auf das Konto von Mautern und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz.

Der USC Ruppersthal tritt am kommenden Dienstag bei der USC Kirchberg/Altenwörth an, der SC Mautern empfängt am selben Tag den SV UNIQA Ziersdorf.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Ruppersthal – SC Mautern, 2:1 (2:0)

94 Matthaeus Schuetz 2:1

40 Andre Hofer 2:0

14 Nico Schneider 1:0