Gegen Gablitz: USV Atzenbrugg/H. verliert nach sechs Spielen wieder

1. Klasse Nordwest-Mitte: Die verlegte 1. Runde wurde auch in Atzenbrugg nachgeholt. Am Dienstag trafen USV Atzenbrugg/H. und der SV Gablitz vor rund 120 Zuschauern aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 4:2 für sich.

Atzenbrugg geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Ali Mohammadi das schnelle 1:0 für den SV Gablitz erzielte. In der 24. Minute brachte Kenan Ipci das Netz für den SV Gablitz zum Zappeln und erhöhte auf 2:0. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SV Gablitz mit einer Führung in die Kabine ging. Die Gastgeber kamen allerdings mit viel Engagement und Kampfgeist aus den Kabinen. Das 1:2 des USV Atzenbrugg/H. bejubelte Julian Kampf (47.). In der 53. Minute gelang dem Gastgeber, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Lubos Halabrin. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem SV Gablitz nicht nur neuerlich die Führung – es war auch bereits der zweite von Mohammadi in diesem Spiel (64.). Kurz vor Ultimo war noch Sinan Kaya zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor des SV Gablitz verantwortlich (85.). Am Ende verbuchte der SV Gablitz gegen USV Atzenbrugg/H. die maximale Punkteausbeute.

Gablitz schließt auf

Atzenbrugg hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des USV Atzenbrugg/H. stets gesorgt, mehr Tore als USV Atzenbrugg/H. (37) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Die gute Bilanz von Atzenbrugg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der USV Atzenbrugg/H. bisher sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. USV Atzenbrugg/H. baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der SV Gablitz bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Nur zweimal gab sich der SV Gablitz bisher geschlagen.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt Atzenbrugg den SV Zellerndorf, während der SV Gablitz am selben Tag beim SC Mautern antritt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Atzenbrugg/H. – SV Gablitz, 2:4 (0:2)

85 Sinan Kaya 2:4

64 Ali Mohammadi 2:3

53 Lubos Halabrin 2:2

47 Julian Kampf 1:2

24 Kenan Ipci 0:2

2 Ali Mohammadi 0:1