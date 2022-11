Bergern und Mautern teilen die Punkte

Details Sonntag, 13. November 2022 00:55

1. Klasse Nordwest-Mitte: Vor rund 200 Zuschauern ging das Spiel der 15. Runde über die Bühne. Das Spiel vom Samstag zwischen Bergern und Mautern endete mit einem 3:3-Remis. Der SV Bergern zog sich gegen den SC Mautern achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Abtasten war in diesem Spiel wohl keine Option. Das 1:0 durch Rafael Sagmüllner in der zehnten Minute brachte Mautern vermeintlich auf die Siegerstraße. Für das 1:1 von Bergern zeichnete Bakir Duran per Elfmeter verantwortlich (19.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Paul Staritzbichler in der 28. Minute und brachte die Gäste somit wieder in Front. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des SC Mautern in die Kabine. Das 2:2 des SV Bergern stellte Tomas Bednar sicher (57.). Doch Mautern ging abermals in Führung. Hans Gerbeth machte in der 68. Minute das 3:2 von Mautern perfekt. In der 76. Minute sicherte Duran seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Schließlich gingen Bergern und der SC Mautern mit einer Punkteteilung auseinander.

Nummer fünf: Bergern als Remis-König

Der SV Bergern findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Heimmannschaft musste schon 39 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Drei Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Bergern momentan auf dem Konto.

Mautern geht mit nun 24 Zählern auf Platz fünf in die Winterpause. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte der SC Mautern zuletzt einen Sieg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Bergern – SC Mautern, 3:3 (1:2)

76 Bakir Duran 3:3

68 Hans Gerbeth 2:3

57 Tomas Bednar 2:2

28 Paul Staritzbichler 1:2

19 Bakir Duran 1:1

10 Raffael Sagmuellner 0:1