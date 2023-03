SV Spitz liest Röschitz/Roggendorf die Leviten

Details Samstag, 11. März 2023 08:30

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV Spitz fertigte Röschitz/Roggendorf vor rund 90 Zuschauern am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Spitz ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Die Heimmannschaft hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Ivan Cermak traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart des SV Spitz/Donau perfekt (4./8.). Dazwischen hatten die Gäste die Chance auf den Ausgleich vergeben und war auch nach dem 0:2 nicht ungefährlich. Doch mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 32. Minute mit Spitz einen sicheren Sieger zu haben. Sandor Rozman schloss einen Konter ab und sorgte dann eben doch für klare Verhältnisse. Die Gäste scheiterten nach 39 Minuten an der Stange. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Cermak dann seinen dritten Treffer nachlegte (44.) und den Ball aus rund 22 Metern im Kreuzeck unterbrachte. Der SV Spitz/Donau dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Thomas Lechner stellte schließlich in der 81. Minute, kurz nach seiner Einwechslung und mit seinem ersten Ballkontakt, den 5:0-Sieg für den SV Spitz sicher. Schlussendlich setzte sich Spitz mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Triplepacker Cermak wird zum Matchwinner

Durch den Erfolg rückte der SV Spitz/Donau auf die fünfte Position der 1. Klasse Nordwest-Mitte vor. Die Saisonbilanz des SV Spitz sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und drei Unentschieden büßte Spitz lediglich vier Niederlagen ein.

Mit lediglich fünf Zählern aus 15 Partien steht die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. auf dem Abstiegsplatz. Mit erschreckenden 54 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga. Röschitz/Roggendorf musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste Röschitz/Roggendorf im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: der SV Spitz/Donau kassierte insgesamt gerade einmal 1,47 Gegentreffer pro Begegnung. Mit 27 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SV Spitz eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. nach 14 Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

In zwei Wochen trifft Spitz auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 26.03.2023 beim SC Lengenfeld antritt. Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Röschitz/Roggendorf mit Lengenfeld.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Spitz/Donau – SG Röschitz/Roggendorf-K.J, 5:0 (4:0)

81 Thomas Lechner 5:0

44 Ivan Cermak 4:0

32 Sandor Rozman 3:0

8 Ivan Cermak 2:0

4 Ivan Cermak 1:0

