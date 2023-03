Nach 0:1: Zellerndorf überrollt Hollenburg

Details Samstag, 11. März 2023 05:36

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit 1:5 verlor der SV Hollenburg am vergangenen Freitag deutlich gegen Zellerndorf. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der SV Zellerndorf vor rund 100 Fans als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Hollenburg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Norbert Jankto traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Der Gast musste dann nach einem Tormannfehler den Treffer von Vinzenz Bussek zum 1:1 hinnehmen (16.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit schlug der SV Zellerndorf gleich doppelt zu. Sebastian Reithofer schoss für Zellerndorf in der 60. Minute das zweite Tor per direktem Freistoß. Nur vier Minuten später jubelten die Heimischen erneut. Bussek beseitigte mit seinen Toren (64./81.) die letzten Zweifel am Sieg des Gastgebers. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Markus Reilinger für einen Treffer sorgte (93.). Letztlich feierte der SV Zellerndorf gegen den SV Hollenburg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Zellerndorf überholt Hollenburg in der Tabelle

Zellerndorf macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zehn. Durch den klaren Erfolg über Hollenburg ist der SV Zellerndorf weiter im Aufwind.

Die Abstiegssorgen des SV Hollenburg sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Hollenburg aktuell nur Position elf bekleidet.

Vier Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der SV Hollenburg derzeit auf dem Konto. Fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Zellerndorf momentan auf dem Konto.

Der SV Zellerndorf stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim SV Heldenberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Hollenburg den USC Ruppersthal.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – SV Hollenburg, 5:1 (1:1)

93 Markus Reilinger 5:1

81 Vinzenz Bussek 4:1

64 Vinzenz Bussek 3:1

60 Sebastian Reithofer 2:1

16 Vinzenz Bussek 1:1

3 Norbert Jankto 0:1

