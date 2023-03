Deutlicher Erfolg des SV Gablitz gegen den SV Hollenburg

Details Montag, 27. März 2023 00:57

1. Klasse West-Mitte: Der SV Gablitz erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen den SV Hollenburg. Der SV Gablitz ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte vor rund 50 Fans gegen Hollenburg einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der SV Gablitz gegen den SV Hollenburg mit einem knappen 5:4 triumphiert hatte.

Die Anfangsphase des Spiel gehörte einem Mann. In Topform präsentierte sich Baran Kaplan, der einen lupenreinen Hattrick markierte (2./19./23.) und Hollenburg einen schweren Schlag versetzte. Der vierte Streich des Gastgebers war Tomas Bednar vorbehalten (45+1.). Die Gäste verschönerten das Ergebnis nur kurz darauf wieder etwas. In der 45+2. Minute brachte Hans Gill das Netz für den SV Hollenburg zum Zappeln und verkürzte auf 4:1. Der tonangebende Stil des SV Gablitz spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Doch auch kurz nach dem die Seiten getauscht waren, machte der Gastgeber wieder ernst. Den Vorsprung des SV Gablitz ließ Ali Mohammadi in der 50. Minute anwachsen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Nicolos Dzjalaganija für einen Treffer sorgte (92.) und den 5:2-Endstand markierte. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Gablitz am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Hollenburg.

Hattrick! Kaplan ist dreimal zur Stelle

Mit dem souveränen Sieg gegen den SV Hollenburg festigte der SV Gablitz die dritte Tabellenposition. Die Offensivabteilung des SV Gablitz funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 40-mal zu. Die Saison des SV Gablitz verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, fünf Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Gablitz, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Hollenburg bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 41 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Der SV Hollenburg verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Hollenburg auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Der SV Gablitz stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SV Heldenberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Hollenburg den SV Bergern.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Gablitz – SV Hollenburg, 5:2 (4:1)

92 Nicolos Dzjalaganija 5:2

50 Ali Mohammadi 5:1

47 Hans Gill 4:1

46 Tomas Bednar 4:0

23 Baran Kaplan 3:0

19 Baran Kaplan 2:0

2 Baran Kaplan 1:0

