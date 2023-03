Furth ringt die Horn Amateure in die Knie

Details Montag, 27. März 2023 00:07

1. Klasse Nordwest-Mitte: Ein Tor machte den Unterschied – der USV Furth siegte vor etwa 150 Zuschauern mit 2:1 gegen den SV Horn Amateure. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Die Horn Amateure war im Hinspiel gegen den USV Furth in allen Belangen überlegen gewesen und hatten einen 4:0-Sieg eingefahren.

Das Spiel begann ruppig und der Spielfluss wurde durch viele Fouls unterbrochen. Nach drei Minuten jubelten die Gastgeber zu voreilig - Abseits.Nach 13 Minuten musste Furth-Keeper David Justl sein ganzen Können aufbringen um den sicher geglaubten Rückstand zu verhindern. Das 1:0 des USV Furth stellte Peter Engelhart sicher (21.), der einen Querpass von Michael Siebenhandl verwerten konnte. Danach übernahmen die Gäste das Kommando, doch kamen zu keinem zählbaren Erfolg. Zur Pause hatte das Heimteam eine hauchdünne Führung inne. Nach 50 Minuten konnte sich auch Horns Keeper Jonas Maurer auszeichnen. In der 70. Minute erzielte Raphael Bauer aber vom Elfmeterpunkt aus das 1:1 für die SV Horn Amateure. In Minute 87 erzielten die Heimischen ihr zweites Abseitstor. Georg Rossecker wurde dann doch noch zum Helden des Spiels, als er den USV Furth mit einem Penalty-Treffer kurz vor dem Abpfiff (89.) doch noch in Front brachte. Letzten Endes ging der USV Furth im Duell mit der Horn Amateure als Sieger hervor.

Später Rossecker-Siegtreffer

Der USV Furth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für den USV Furth keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der USV Furth bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte der USV Furth endlich wieder einmal drei Punkte.

Mit 18 Punkten auf der Habenseite steht der SV Horn Amateure derzeit auf dem zwölften Rang. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher sechs Siege und kassierten zehn Niederlagen. Der Horn Amateure bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am kommenden Samstag trifft der USV Furth auf den USV Atzenbrugg/H, der SV Horn Amateure spielt am selben Tag gegen den SC Mautern.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Furth – SV Horn Amateure, 2:1 (1:0)

89 Georg Rossecker 2:1

70 Raphael Bauer 1:1

21 Peter Engelhart 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei