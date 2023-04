Horn Amateure gewinnt hoch gegen USV Atzenbrugg/H.

Details Montag, 17. April 2023 00:57

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der USV Atzenbrugg/H. blieb gegen den SV Horn Amateure vor rund 80 Besuchern chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Im Hinspiel hatte die Horn Amateure einen knappen 2:1-Sieg eingefahren.

Der USV Atzenbrugg/H. geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Raphael Bauer das schnelle 1:0 für den SV Horn Amateure erzielte. Doppelpack für die Horn Amateure: Nach seinem ersten Tor (34.) markierte Sebastian Berger wenig später seinen zweiten Treffer (38.) und stellte auf 3:0. Die Überlegenheit der Gäste spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Eigentlich war Atzenbrugg schon geschlagen, als Bauer das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (70.). Letztlich fuhr der SV Horn Amateure einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Horn Amateure holen wichtigen Dreier

Trotz der Niederlage fiel der USV Atzenbrugg/H. in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz fünf. Die Leistungskurve des Gastgebers zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit sechs Spielen auf den nächsten Sieg.

Die Horn Amateure ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die achte Position vorgerückt. Durch den klaren Erfolg über USV Atzenbrugg/H. ist der SV Horn Amateure weiter im Aufwind.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Atzenbrugg tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 30.04.2023, bei der USC Kirchberg/Altenwörth an. Kommenden Samstag (16:30 Uhr) bekommt die Horn Amateure Besuch von USC Kirchberg/Altenwörth.

