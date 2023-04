Remis im Abstiegskrimi zwischen Hollenburg und Furth

Details Montag, 17. April 2023 00:43

1. Klasse Nordwest-Mitte: Das Spiel vom Sonntag zwischen dem SV Hollenburg und dem USV Furth endete vor 200 Zuschauern mit einem 1:1-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte der USV Furth knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Nach zwei Minuten gaben die Gastgeber den ersten Schuss auf das gegnerische Tor ab. Zwei Minuten später konnten die Gäste aus Furth aus einem Freistoß nichts Zählbares heraus holen. Doch Hollenburg geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Peter Engelhart das schnelle 1:0 für den USV Furth erzielte. Die Heimelf geriet danach etwas unter Druck, konnte aber den zweiten Gegentreffer verhindern. Dann nahm Hollenburg aber das Heft in die Hand. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Nicolos Dzjalaganija zum Ausgleich für den SV Hollenburg. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte Hollenburg in der 58. Minute, als Norbert Jankto mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Als der Referee das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Remis hilft keinem wirklich weiter

Der SV Hollenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die Heimmannschaft nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Dem USV Furth muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Nordwest-Mitte markierte weniger Treffer als die Gäste. In den letzten fünf Partien rief der USV Furth konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SV Hollenburg die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Hollenburg den zwölften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Hollenburg stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SC Mautern vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der USV Furth den SV Heldenberg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Hollenburg – USV Furth, 1:1 (1:1)

44 Nicolos Dzjalaganija 1:1

7 Peter Engelhart 0:1

