Horn Amateure werden der Favoritenrolle gegen Kirchberg/A. gerecht

Details Sonntag, 23. April 2023 00:22

1. Klasse Nordwest-Mitte: Nichts zu holen gab es für die USC Kirchberg/Altenwörth vor rund 50 Besuchern beim SV Horn Amateure. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Horn Amateure heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das USC Kirchberg/Altenwörth am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

In der fünften Minute gingen die Horn Amateure in Front. Sebastian Berger war es, der vor 50 Zuschauern zur Stelle war. Raphael Bauer schoss die Kugel per Freistoß zum 2:0 für den SV Horn Amateure über die Linie (23.). Keine 27 Minuten waren gespielt, da musste Raphael Bauer von der Horn Amateure den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte wegen einer Beleidigung eines Gegenspielers. Mit der Führung für den SV Horn Amateure ging es in die Halbzeitpause. Für das 1:2 von Kirchberg/Altenwörth zeichnete Donald Kastrati verantwortlich (68.). Die Heimelf hielt den Vorsprung in Unterzahl und konnte sogar noch nachlegen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jakob Seidl für einen weiteren Treffer sorgte (92.). Trotz Unterzahl war die Horn Amateure in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die USC Kirchberg/Altenwörth und fuhr somit einen Sieg ein.

Horn Amateure klettern auf Rang sieben

Der SV Horn Amateure macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sieben. In dieser Saison sammelte die Horn Amateure bisher neun Siege und kassierte zehn Niederlagen. Der SV Horn Amateure befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Trotz der Schlappe behält USC Kirchberg/Altenwörth den zehnten Tabellenplatz bei. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 24 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Kirchberg/Altenwörth verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen. Die USC Kirchberg/Altenwörth taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Samstag tritt die Horn Amateure beim SV Hollenburg an, während USC Kirchberg/Altenwörth drei Tage zuvor den SC Mautern empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Horn Amateure – USC Kirchberg/Altenwörth, 3:1 (2:0)

92 Jakob Seidl 3:1

68 Donald Kastrati 2:1

23 Raphael Bauer 2:0

5 Sebastian Berger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei