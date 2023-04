Röschitz/Roggendorf holt sich beim SV Ziersdorf Packung ab

Details Montag, 24. April 2023 00:19

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV Ziersdorf setzte sich vor 240 Zuschauern standesgemäß gegen Röschitz/Roggendorf mit 4:0 durch. Damit wurde Ziersdorf der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel hatte der SV W4IT Ziersdorf bei der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. mit 5:3 für sich entschieden.

Der SV Ziersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Jedoch gelang dies mithilfe von Michael Kölbl, der den Ball im eigenen Netz versenkte. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Spitzenreiters in die Kabine. Michael Weizmann versenkte die Kugel dann nach einem Eckball per Kopf zum 2:0 für die Heimmannschaft (51.). In Minute 72 scheiterten die Gäste an der Querlatte. Für das 3:0 von Ziersdorf sorgte Mikolin Demaj, der in Minute 73 zur Stelle war und den Ball ins Kreuzeck hämmerte. David Stark war es, der kurz vor Ultimo mit einem direkten Freistoß das 4:0 besorgte und den SV W4IT Ziersdorf inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.). Letztlich feierte der SV Ziersdorf gegen Röschitz/Roggendorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Ziersdorf behauptet die Tabellenführung

Der Zu-null-Sieg lässt Ziersdorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Am SV W4IT Ziersdorf gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 21-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Der SV Ziersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhren die Gäste bisher ein. Mit lediglich sieben Zählern aus 20 Partien steht Röschitz/Roggendorf auf dem Abstiegsplatz. 21:67 – das Torverhältnis der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten von Röschitz/Roggendorf alles andere als positiv.

Nach der klaren Niederlage gegen Ziersdorf ist die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Der SV W4IT Ziersdorf hat die Krise von Röschitz/Roggendorf verschärft. Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen. Zehn Spiele ist es her, dass der SV Ziersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Ziersdorf tritt am Freitag, den 28.04.2023, um 20:00 Uhr, beim SV Spitz/Donau an. Einen Tag später (18:00 Uhr) empfängt Röschitz/Roggendorf den USV Furth.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV W4IT Ziersdorf – SG Röschitz/Roggendorf-K.J, 4:0 (1:0)

85 David Stark 4:0

73 Mikolin Demaj 3:0

51 Michael Weizmann 2:0

2 Eigentor durch Michael Koelbl 1:0

