Wichtiger Dreier für USV Furth bei der SG Röschitz/R.-K.J.

Details Sonntag, 30. April 2023 00:42

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der USV Furth verschaffte sich vor etwa 100 Besuchern mit dem 4:2-Erfolg gegen die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. etwas Luft im Tabellenkeller. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der USV Furth wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem Gast ein 2:1-Sieger feststand.

Die Gäste sorgten von Beginn an für großen Druck. Röschitz/Roggendorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Peter Engelhart das schnelle 1:0 für den USV Furth erzielte. Auch danach war Furth besser im Spiel. Alfred Paxa witterte aber kurz vor der Pause seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. ein (38.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Zaim Nasufi sogar das 2:1 für die Heimelf nach (43.). Die Pausenführung von Röschitz/Roggendorf fiel knapp aus. Nach einer guten Stunde schalteten die Gäste nochmal einen Gang höher. In der 63. Minute erzielte der USV Furth durch David Überall den Ausgleich. Dass der USV Furth in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Sebastian Vozarik, der in der 71. Minute zur Stelle war. David Überall versenkte die Kugel in der 80. Minute dann noch zum 4:2. Der Unparteiische beendete das Spiel und die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen den USV Furth kam man unter die Räder.

Auswärtserfolg nach Pausenrückstand

Mit 71 Gegentreffern ist Röschitz/Roggendorf die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Das Schlusslicht ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhren die Gastgeber bisher ein. Wann bekommt Röschitz/Roggendorf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den USV Furth gerät die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. immer weiter in die Bredouille. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. alles andere als positiv. Die Not von Röschitz/Roggendorf wird immer größer. Gegen den USV Furth verlor die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Der USV Furth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Leistungssteigerung des USV Furth lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der USV Furth einen deutlich verbesserten dritten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab. Trotz der drei Zähler machte der USV Furth im Klassement keinen Boden gut, bleibt aber ober dem Strich. Die Defensive des USV Furth muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 50-mal war dies der Fall. Der USV Furth bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USV Furth seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Röschitz/Roggendorf stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SC Mautern vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der USV Furth den SV Spitz/Donau.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SG Röschitz/Roggendorf-K.J. – USV Furth, 2:4 (2:1)

80 David Ueberall 2:4

71 Sebastian Vozarik 2:3

63 David Ueberall 2:2

43 Zaim Nasufi 2:1

38 Alfred Paxa 1:1

10 Peter Engelhart 0:1

