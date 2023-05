USC Kirchberg/Altenwörth gewinnt bei Röschitz/Roggendorf

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:12

1. Klasse Nordwest-Mitte: Am Freitag trafen Röschitz/Roggendorf und USC Kirchberg/Altenwörth aufeinander. Das Match entschieden die Gäste vor 80 Besuchern mit 3:1 für sich. Kirchberg/Altenwörth hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Die USC Kirchberg/Altenwörth hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Die Gäste hatten von Beginn an mehr vom Spiel und beherrschten den Gegner. Doch die Heimelf klopfte nach 26 Minuten aus der Distanz erstmals an. Vor einer Kulisse von 80 Zuschauern war es Artan Selimi, der einen kurz abgespielten Freistoß annahm und das 1:0 für USC Kirchberg/Altenwörth erzielte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Kirchberg/Altenwörth, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste spielbestimmend. Donald Kastrati versenkte die Kugel aus der Distanz zum 2:0 für die USC Kirchberg/Altenwörth (61.). Nur drei Minuten später hatte Kastrati die nächste Chance, doch sein Abschluss rollt neben das Tor. In der 78. Spielminute setzte sich Kirchberg/Altenwörth erneut durch und Stefan Söllner erzielte das vorentscheidende 3:0. Kurz vor Ultimo war noch Jaromir Grim zur Stelle und zeichnete für das erste Tor der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. verantwortlich (81.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug die USC Kirchberg/Altenwörth den Tabellenletzten 3:1.

Verdienter Sieg der Gäste

Röschitz/Roggendorf stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Nordwest-Mitte und hat bereits 77 Gegentreffer kassiert. Im Angriff weisen die Gastgeber deutliche Schwächen auf, was die nur 25 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Röschitz/Roggendorf die dritte Pleite am Stück.

Im Tableau hatte der Sieg von USC Kirchberg/Altenwörth Auswirkungen, man steht nun auf Platz neun. Zehn Siege, ein Remis und elf Niederlagen hat Kirchberg/Altenwörth momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief die USC Kirchberg/Altenwörth konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. ist am Sonntag (17:30 Uhr) beim SV Hollenburg zu Gast. Kommenden Dienstag (20:00 Uhr) bekommt USC Kirchberg/Altenwörth Besuch vom SV Heldenberg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SG Röschitz/Roggendorf-K.J. – USC Kirchberg/Altenwörth, 1:3 (0:1)

81 Jaromir Grim 1:3

78 Stefan Soellner 0:3

61 Donald Kastrati 0:2

37 Artan Selimi 0:1

