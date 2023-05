SV Heldenberg wird der Favoritenrolle gegen Hollenburg gerecht

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:10

1. Klasse Nordwest-Mitte: Für Hollenburg gab es in der Auswärtspartie vor 150 Zuschauern gegen den SV Heldenberg nichts zu holen. Der SV Hollenburg verlor mit 1:3. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Heldenberg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Hollenburg hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:1-Sieg verbucht.

Lange blieb auf beiden Seiten die Null stehen. Vor dem Seitenwechsel sorgte Florian Schmidt mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Gäste. Zur Pause wusste Heldenberg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Kevin Schneider witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für das Heimteam ein (57.). Marek Frimmel traf dann aber zum 1:2 zugunsten des SV Hollenburg (63.). Doch die aufkeimende Hoffnung auf einen Punktgewinn war schnell dahin. Friedrich Schaupp war es, der in der 67. Minute den Ball im Tor von Hollenburg unterbrachte und auf 3:1 stellte. Am Ende stand der SV Heldenberg als Sieger da und behielt mit dem 3:1 die drei Punkte verdient zu Hause.

Hollenburg noch nicht gerettet

Auf achtem Rang hielt sich der SV Heldenberg in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die dritte Position inne. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Heldenberg aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Zehn Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der SV Heldenberg momentan auf dem Konto. Der SV Heldenberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Der SV Hollenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Heldenberg – Hollenburg bleibt weiter unten drin. In der Verteidigung des SV Hollenburg stimmt es ganz und gar nicht: 49 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sieben Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat Hollenburg derzeit auf dem Konto. Die Lage des SV Hollenburg bleibt angespannt. Gegen den SV Heldenberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Weiter geht es für den SV Heldenberg am kommenden Sonntag daheim gegen den SV Spitz/Donau. Für Hollenburg steht am gleichen Tag ein Duell mit der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. an.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Heldenberg – SV Hollenburg, 3:1 (1:0)

67 Friedrich Schaupp 3:1

63 Marek Frimmel 2:1

57 Kevin Schneider 2:0

44 Florian Schmidt 1:0

