Der USC Kirchberg/Altenwörth gewinnt gegen Zellerndorf

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:02

1. Klasse Nordwest-Mitte: Am Freitag trafen die USC Kirchberg/Altenwörth und der SV Zellerndorf vor mehr als 100 Besuchern aufeinander. Das Match entschied USC Kirchberg/Altenwörth mit 2:1 für sich. Hundertprozentig überzeugen konnte Kirchberg/Altenwörth dabei jedoch nicht. Zellerndorf hatte das Hinspiel gegen die USC Kirchberg/Altenwörth mit 2:1 gewonnen.

Lange Zeit blieb auf beiden Seiten die Null bestehen. Artan Selimi war es, der vor 108 Zuschauern für USC Kirchberg/Altenwörth den Führungstreffer besorgte (38.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Donald Kastrati einen weiteren Treffer für die Heimmannschaft und erhöhte somit den Vorsprung auf 2:0. Mit der Führung für Kirchberg/Altenwörth ging es in die Halbzeitpause. Die Gäste wollten aber nochmal in die Offensive gehen und durften spät im Spiel über den Anschlusstreffer jubeln. Kurz vor Ultimo war noch Oleksiy Chereda zur Stelle und zeichnete per Elfmeter für das erste Tor des SV Zellerndorf verantwortlich (86.). Letzten Endes holte die USC Kirchberg/Altenwörth gegen die Gäste drei Zähler.

Zellerndorf schafft den Klassenerhalt nur hauchdünn

USC Kirchberg/Altenwörth machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz acht. Die letzten Resultate von Kirchberg/Altenwörth konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Zellerndorf befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Kirchberg/Altenwörth – SV Zellerndorf, 2:1 (2:0)

86 Oleksiy Chereda 2:1

42 Donald Kastrati 2:0

38 Artan Selimi 1:0

