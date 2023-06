Hollenburg feiert gegen Lengenfeld klaren Heimerfolg

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:02

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der Gastgeber erreichte zum Saisonabschluss vor 200 Zuschauern einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Lengenfeld. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Hollenburg den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 2:2 ausgegangen.

Es waren erst wenige Sekunden gespielt, als die Heimelf erstmals jubelte. Vor 200 Zuschauern stellte Norbert Jankto das 1:0 für den SV Hollenburg sicher (1.). Nur zwei Minuten später hätte es schon 2:0 stehen können, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Bernhard Soucek versenkte die Kugel dann aber per Kopf zum 2:0 für Hollenburg (38.). Mit der Führung für den SV Hollenburg ging es in die Halbzeitpause. In Minute 50 reklamierten die Heimsichen Handelfmeter, doch die Pfeife blieb stumm. Mit dem 3:0 durch Jankto schien die Partie bereits in der 58. Minute mit Hollenburg einen sicheren Sieger zu haben. Mario Franzl verkürzte für den SC Lengenfeld später in der 66. Minute auf 1:3. Als Franz Aschauer nur eine Minute später die Ampelkarte sah, schien die Partie zugunsten des SV Hollenburg entschieden. Alexander Kolm stellte nach seiner Einwechslung, mit seinem ersten Ballkontakt, schließlich in der 85. Minute den 4:1-Sieg für Hollenburg sicher. Nach abgeklärter Leistung blickte der SV Hollenburg auf einen klaren Heimerfolg über den Gast.

Tor von Franzl bleibt nur ein Ehrentreffer

Mit 55 Gegentoren gab die Hintermannschaft von Hollenburg in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Zum Saisonabschluss kommt der SV Hollenburg auf neun Siege, sechs Unentschieden und elf Niederlagen. Sechs Punkte aus fünf Spielen, so lautet die jüngste Bilanz von Hollenburg der nun abgeschlossenen Saison.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Hollenburg – SC Lengenfeld, 4:1 (2:0)

85 Alexander Kolm 4:1

66 Mario Franzl 3:1

58 Norbert Jankto 3:0

38 Bernhard Soucek 2:0

1 Norbert Jankto 1:0

