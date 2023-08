Gars rupft Lengenfeld

Details Samstag, 12. August 2023 00:02

1. Klasse Nordwest-Mitte: Zum Auftakt der neuen Saison empfing der SCU Gars/Kamp vor mehr als 160 Besuchern die Gäste des SC Lengenfeld. Der SC Lengenfeld konnte dem SCU Gars/Kamp zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:5.

Die Heimelf bekam nach zwölf Minuten einen Strafstoß zugesprochen. Mario Dilberovic markierte vom Punkt das 1:0 (12.). Die Gäste verursachten zu viele individuelle Fehler im Spielaufbau und kam so nicht wirklich in den Angriff. In Minute 29 knallte Armin Kamenjasevic einen Freistoß ans Aluminium. Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Daniel Schachinger verantwortlich (37.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Florian Lechner nach einem Eckball per Kopf das 3:0 nach (40.). Der SCU Gars/Kamp hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Kantersieg zum Auftakt

In der 55. Minute legte Markus Angenbauer zum 4:0 zugunsten von Gars nach. Dilberovic trat erneut zu einem Penalty an und überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (70.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter war dem SCU Gars/Kamp der Saisonstart geglückt. Gegen Lengenfeld verbuchte Gars einen überzeugenden 5:0-Heimerfolg.

Gars tritt am Freitag, den 18.08.2023, um 18:00 Uhr, beim SV Heldenberg an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt der SC Lengenfeld den SV Zellerndorf.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SCU Gars/Kamp – SC Lengenfeld, 5:0 (3:0)

70 Mario Dilberovic 5:0

55 Markus Angenbauer 4:0

40 Florian Lechner 3:0

37 Daniel Schachinger 2:0

12 Mario Dilberovic 1:0

