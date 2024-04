SV Göllersdorf: "Man merkt, dass die Stimmung sehr gut ist"

1. Klasse Nordwest

Nach einem Herbst mit durchwegs recht verhaltenen Leistungen hat die Formkurve beim SV Göllersdorf in der bisherigen Frühjahrssaison der 1. Klasse Nord-West gewaltig nach oben gezeigt. In bis dato sieben Runden im neuen Jahr holte man mit 16 Zählern bereit mehr als noch zur Winterpause am Konto standen (15). Entsprechend zufrieden ist man beim aktuellen Achten der 1. Klasse Nord-West, dessen Erfolg gar nicht mit großen Bewegungen am Winter-Transfermarkt zu erklären ist. Ligaportal hat versucht, der starken Performance auf den Grund zu gehen und mit Sektionsleiter Robert Lirsch gesprochen.

Ligaportal: Herr Lirsch, wie fällt Ihr Resümee zum Rückrundenauftakt der Mannschaft aus?

Robert Lirsch: Eigentlich sind wir sehr zufrieden, nachdem wir ja einen eher durchwachsenen Herbst gespielt haben.

Ligaportal: Was läuft aus Ihrer Sicht jetzt besser?

Robert Lirsch: Da wäre das Spielglück, das wir jetzt auf unserer Seite haben, auch die Chancenverwertung ist besser geworden, und in der Defensive stehen wir jetzt stabil, wir haben erst drei Gegentore oder sowas bekommen.

Ligaportal: Ist die Steigerung auch neuen Spielern zuzuschreiben?

Robert Lirsch: Wir hatten mit Christian Steindl nur einen Winter-Neuzugang, trotz der Gelbsperren, die jetzt auf uns zukommen und teilweise Verletzungen ist der Kader sehr ausgeglichen. Auch sind zwei junge Spieler, die 15 Jahre alt sind, zuletzt vermehrt zum Einsatz gekommen. Fabian Huber hatte im Herbst bereits ein paar Mal gespielt, und Fabian Deninger hat jetzt gegen Stronsdorf sein Debüt gegeben.

Ligaportal: Verglichen mit dem Winter – was hat Sich aus Ihrer Sicht an der Ausgangsposition verändert?

Robert Lirsch: Mit dem Abstieg sollten wir nichts mehr zu tun haben, da müsste schon sehr viel passieren. Von daher können wir sicher befreiter aufspielen, man merkt auch, dass die Stimmung sehr gut ist.

Ligaportal: Welche Ziele verbleiben somit noch?

Robert Lirsch: Im Prinzip wollen wir die Leistungen beibehalten, jetzt nicht den Faden verlieren. Danach wird der Fokus auf die nächste Saison gelegt, man kann sich jetzt, mit der Gewissheit, dass man die Klasse halten will, bereits für nächstes Jahr vorbereiten.

Ligaportal: Wie schätzen Sie den nächsten Gegner konkret ein?

Robert Lirsch: Großmugl ist unser Derby, unser Nachbarschaftsduell. Sie sind sehr gut drauf und haben uns im Herbst in letzter Minute zwei Punkte weggenommen, die wollen wir uns natürlich zurückholen.

Ligaportal: Sie wollten uns noch etwas sagen?

Robert Lirsch: Genau, am Mittwoch, dem 1. Mai, steigt der zweite Weinviertler U12-Cup in Göllersdorf. Voriges Jahr wurde dieser zum ersten Mal veranstaltet. Es spielen hier Teams wie die Austria, der GAK, LASK oder St. Pölten mit.

