ASV Asparn/Zaya: Wenn die Jugend im Abstiegskampf reinschnuppern darf

1. Klasse Nordwest

Details Dienstag, 07. Mai 2024 16:17

Der ASV Asparn an der Zaya hat im bisherigen Verlauf der Rückrunde in der 1. Klasse Nord-West durchaus zu überzeugen gewusst und sich aus der im Winter durchaus brenzligen Situation befreit. Noch sind die Kohlen jedoch nicht vollständig aus dem Feuer geholt, wenngleich die Tendenz – vor allem aber die große Heimstärke – deutlich für einen Verbleib des ASV in der Liga spricht. Ligaportal hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt und mit Trainer Alexander Schuh über die bisherige Rückrunde, die verbleibenden Ziele sowie die kommende Spielzeit gesprochen.

Ligaportal: Herr Schuh, wie fällt Ihr Resümee zum bisherigen Rückrundenverlauf in Bezug auf Ihre Mannschaft aus?

Alexander Schuh: Daheim ist es top, wir haben aus vier Spielen zehn Punkte geholt, auswärts sind wir halt ein bisschen schwach unterwegs, das hat auch immer mit Personalproblemen zu tun, sodass wir nicht immer den kompletten Kader zur Verfügung haben, uns im Schnitt vier bis fünf Stammspieler fehlen. Dann wird es natürlich immer schwer, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, es können auch die Jungen nachrücken, wir haben 16- bzw. 17-Jährige, die auch ihre Chance bekommen.

Ligaportal: Wie lauten nun die verbleibenden Ziele für die Rückrunde?

Alexander Schuh: Da wir in der Hinrunde, auch durch viele Ausfälle, nicht so gepunktet haben, ist ganz klar der Klassenerhalt Priorität number one, diesen wollen wir so schnell wie möglich schaffen, danach schauen. Für dieses Jahr und das nächste Jahr wollen wir mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben, die Jungen integrieren und schauen, dass noch der eine oder andere Junge den Sprung schafft.

Ligaportal: Wie weit ist man bereits mit den Planungen für die kommende Saison?

Alexander Schuh: Stand jetzt wollen wir den gesamten Kader behalten. Wenn der eine oder andere gehen möchte, werden wir schauen, warum er gehen will. Wir wollen natürlich, dass die verletzten Spieler zurückkommen, wir haben zwei Langzeitverletzte, einen Kreuzbandriss und einmal eine abgerissene Muskelsehne, das ist halt bitter, aktuell rücken dann halt andere nach.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist ja bekanntlich vor dem Spiel, welche Art von Aufgabe erwartet Ihre Mannschaft in der kommenden Runde?

Alexander Schuh: Unser nächster Gegner ist für mich der Titelkandidat. Wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen. Sie sind auswärts, glaube ich, nicht die Über-drüber-Mannschaft, wir werden alles dafür tun, um es ihnen so schwer wie möglich zu machen. Auch haben wir zuhause ja einen Lauf zu verteidigen mit unseren vier ungeschlagenen Spielen, sie müssen erst einmal. Den Rest werden wir dann auf dem Platz sehen.

