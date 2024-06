USVG Großrußbach: Ziele für die Saison erreicht, Mannschaft ließ sich auch in schwierigeren Spielen nie hängen

1. Klasse Nordwest

Details Montag, 17. Juni 2024 11:17

Der USVG Großrußbach hat in der 1. Klasse Nord-West erneut eine sehr starke Saison hingelegt. Die Mannschaft von Coach Jürgen Hutterer kam am Ende auf dem respektablen siebten Tabellenplatz im Ziel. Ein Jahr nach dem Aufstieg konnte man dabei in der viel zitierten schwierigen zweiten Saison beweisen, dass man mittlerweile als absolut etablierte Mannschaft in der Staffel gilt. Ligaportal hat die Sommerpause genutzt, um mit dem Trainer noch einmal auf eine gute Saison zurückzublicken, betreffend Fahrplan für die Sommerpause sowie den Kader für die kommende Spielzeit nachzufragen. An der Stelle werden von Jürgen Hutterer zwei Abgänge kommuniziert, in der Offensive hat man sich verstärkt, ansonsten wird der Kader zusammen bleiben.

Ligaportal: Herr Hutterer, danke, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Wie fällt eigentlich Ihr Resümee zur abgelaufenen Spielzeit aus?

Jürgen Hutterer: Wir können eigentlich ganz zufrieden sein. Das zweite Jahr ist für einen Aufsteiger immer das schwierigste. Unser Ziel war ein einstelliger Tabellenplatz, mit dem siebten Rang haben wir das, denke ich, ganz gut erreicht.

Ligaportal: Was hat Ihrer Meinung nach gut funktioniert, und wo gibt es noch Potenzial für Verbesserung?

Jürgen Hutterer: Ein Thema ist hier die Chancenverwertung. Eine Zeit lang haben wir in der Regel für ein oder drei Spiele kein Tor geschossen, was in ein paar Matches zu wenig war, ansonsten gibt es aber nicht viel zu beklagen.

Ligaportal: In welchem Bereich waren die Stärken Ihrer Mannschaft auszumachen?

Jürgen Hutterer: Eine Stärke war sicher, dass wir eigentlich nie so richtig verloren haben in der Rückrunde. Sicherlich, der Fußball schreibt eigene Geschichten, aber es hat sich gezeigt, dass – auch wenn ein Match einmal nicht nach Wunsch verlaufen ist – wir nicht unter die Räder gekommen sind, sondern wir haben über einen längeren Zeitraum in den Spielen versucht, das Beste herauszuholen.

Ligaportal: Wie wird der ungefähre Fahrplan über den Sommer aussehen?

Jürgen Hutterer: Wir haben jetzt mit zwei neuen Stürmern, denke ich, wieder einen ganz guten Kader beisammen. Als Abgänge haben wir Benjamin Emeder und Legionär Jan Pilka, von dem wir uns getrennt haben, ansonsten wird alles beim Alten bleiben. Ein Problem war, dass uns Spieler immer wieder ausgefallen sind. Unser Ziel ist es, einfach wieder gut in die Saison zu starten, die Sommerpause ist ja bekanntlich immer eine recht kurze.

Ligaportal: Gibt es sonst Neuigkeiten im Verein?

Jürgen Hutterer: Wir sind jetzt einmal froh, dass die Sommerpause da ist und wollen uns ein bisschen an der EM erfreuen. Danach geht´s eh schon wieder los in ein paar Wochen.

