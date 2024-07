SV Hausleiten: Trainer Ing. Ronald Jirout spricht über eine bescheidene Saison des SV Hausleiten

1. Klasse Nordwest

Im vergangenen Jahr, habe man die Ziele nicht wirklich hoch beim SV Hausleiten gesteckt. Lediglich der Klassenerhalt war sozusagen vom Verein vorgegeben. Trainer Ing. Ronald Jirout hatte jedoch gemeinsam mit seiner Mannschaft Probleme dieser Anforderung gerecht zu werden und spielte bis zum Schluss gegen den Abstieg. Letztendlich hat man dann doch die Klasse gehalten. So schnell soll das jedoch nicht mehr gehen, mit dem potenziellen Abstieg.

Personalprobleme dämpfen die Leistung

Grundsätzlich hat Trainer Jirout den Klassenerhalt mit seiner Mannschaft geschafft und somit das vereinsinterne Ziel erreicht, wenn auch nur kurz vor Schluss. Trotzdem zeigt jener sich alles andere als zufrieden mit der abgelaufenen Spielzeit. „Wir haben gerade so die Klasse gehalten.“, bedauert der Hausleitner Coach die letzten Spiele. Der Mannschaftskader sei im Vergleich zur restlichen Liga nicht der Stärkste und gemeinsam mit einigen Ausfällen während der Saison beschreibt Jirout dies als das Hauptproblem der vergangenen Meisterschaft.

Wir wollen in der 1. Klasse bleiben

Hauptziel für die neue Saison sei sich zu konsolidieren. „Wir wollen uns in der Mitte ansiedeln und im besten Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“, erklärt Trainer Jirout seine Zielsetzung. Natürlich sei es wieder einer Frage des Verbands, wie viele Absteiger es geben wird, aber man konzentriere sich nur auf sich selbst und will von Spiel zu Spiel schauen. Einen Platzierung will man nicht vorgeben, lediglich ein fixer Bestandteil der 1. Klasse Nordwest gilt es zu sein.

Wir haben keine Achse

Aufgrund der unzureichenden Leistung wurde der SV Hausleiten am Transfermarkt aktiv. Drei Zugänge aus Tulln sind zu erwähnen, welche den Hausleitnern als Verstärkung dienen sollen. „Wir haben keine Achse. Alle Mannschaftsteile müssen somit verstärkt werden!“, erklärt Trainer Jirout die Suche nach neuen Spielern. Vor allem die Torausbeute in der vergangenen Saison ließ zu wünschen übrig und somit will man besonders die Offensive stärken. Derzeit muss man jedoch über keine Verletzungen klagen und kann am 15. Juli mit der Vorbereitung starten. Da bereits am 15. August die Meisterschaft beginnt, gilt es somit, laut Coach Ronald Jirout, die Neuzugänge schnellstmöglich zu integrieren und einen stabilen Herbst zu spielen.

