Eintracht Pulkautal: "Darüber können wir nach fünf, sechs Wochen reden"

Die Eintracht Pulkautal gehört nach sechs Punkten aus den ersten drei Runden in der 1. Klasse Nord-West zu den positiven Erscheinungen. Die Mannschaft von Trainer Harun Uzun hat sich mit dieser Ausbeute sogar an die Tabellenspitze gesetzt. Das Kuriosum dabei: In einer 14er-Liga hat damit der Tabellenzweite nach drei Spieltagen „nur“ fünf Punkte am Konto, was für die enorme Ausgeglichenheit der Liga sprechen dürfte. Ligaportal hat Coach Uzun zu diesem, aber auch zu vielen anderen Umständen befragt. Thema der Unterhaltung war darüber hinaus der Saisonstart, die Ziele sowie der nächste Gegner der Eintracht Pulkautal.

Ligaportal: Herr Uzun, danke, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen. Wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart der Eintracht Pulkautal aus?

Harun Uzun: Nun ja, wir haben sechs Punkte aus drei Spielen geholt, es hätten auch mehr werden können, aber im Großen und Ganzen war das für mich ein guter Start, von daher ist es natürlich erfreulich. Natürlich müssen wir Wochen für Woche an den nächsten „Dreiern“ arbeiten, wir müssen Spiel für Spiel drauflegen und Match für Match besser werden.

Ligaportal: Nun ist das schon eine recht kuriose Situation, dass sechs Punkte nach drei Runden zur Tabellenführung reichen und kein anderes Team diese Ausbeute erreichen konnte. Sagt das etwas über die Ausgeglichenheit der Liga aus?

Harun Uzun: Ich finde allgemein, dass es eine sehr spannende Liga wird, hier kann wirklich jeder gegen jeden gewinnen, und ich glaube, das wird es auch ausmachen. Ich denke nicht, dass es eine Mannschaft geben wird, die im Tabellenkeller hängen wird, das wird ein knappes Ding, sowohl im Abstiegs- als auch im Aufstiegskampf.

Ligaportal: Spannend wird natürlich werden, wo sich Pulkautal einordnen wird. Welches Saisonziel hat man sich denn gesteckt?

Harun Uzun: Natürlich würde man am liebsten oben mitspielen, aber über das können wir nach fünf, sechs Wochen reden. Unser Ziel ist ganz klar ein einstelliger Tabellenplatz, soweit wie möglich vom Abstieg weg zu sein. Das bleibt auch so. Den Verlauf müssen wir uns ansehen, wohin die Richtung in den nächsten vier, fünf Spielen zeigt.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwarten Sie im nächsten Spiel?

Harun Uzun: Wir spielen jetzt gegen Ladendorf auswärts. Dass das nicht leicht wird, ist ohnehin klar. Mir werden auch zwei Stammkräfte fehlen. Ich gehe aber in jedes Spiel, um die drei Punkte zu holen. Ob es dann so wird oder nicht, werden wir sehen, uns ist natürlich bewusst, dass wir gegen einen schweren Gegner spielen, das wird ein harter Kampf, sage ich einmal.

