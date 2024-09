SC Stronsdorf auf Betriebstemperatur - Lob für die Liga

1. Klasse Nordwest

Der SC Stronsdorf hat sich nach einem missglückten Start in Hausleiten, wo man mit 0:3 deutlich den Kürzeren zog, rasch erfangen und spielt seitdem in der 1. Klasse Nord-West eine richtig gute Rolle. Die Elf von Trainer Ewald Jenisch liegt nach vier gespielten Runden mit sieben Punkten auf Platz drei, das Werkl läuft seit der Auftaktniederlage sichtlich wieder. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Coach Jenisch über den Saisonstart, die Stärken und Schwächen sowie das Ziel für die Saison gesprochen.

Ligaportal: Herr Jenisch, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Ewald Jenisch: Es ist so, dass wir das erste Spiel irgendwie nicht so gestaltet haben, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir sind dann von Spiel zu Spiel besser geworden, und ich muss sagen, das letzte Spiel gegen Spillern war – zumindest in der ersten Halbzeit – schon so, wie wir uns das vorstellen. Das war recht gut, sicher ein gutes Spiel von unserer Seite, obwohl Spillern auch eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert, sind besser geworden.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken in der Mannschaft, wo ist demgegenüber eventuell Aufholbedarf zu verorten?

Ewald Jenisch: Ich glaube die Stärken der Mannschaft sind gegenüber dem Vorjahr sogar gleich geblieben. Wir haben eine homogene Truppe mit guter Kameradschaft, haben eine gute Qualität in der Mannschaft, wenn alle Spieler greifbar sind. Aufholbedarf hat man immer, verbesserungswürdig ist alles, das kann man immer sagen, aber ich glaube, wenn man das wirklich realistisch sieht, können wir mit dem Kader, den wir jetzt zur Verfügung haben, schon so performen, dass man sagt, das passt. Dass natürlich immer etwas besser geht, weiß man, aber ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man aufgestellt ist. Wir werden versuchen, uns im Training zu steigern, das Passspiel zu verbessern und vielleicht die Defensive, das eine oder andere Tor wäre vermeidbar gewesen. Vorne sind wir wieder gut, haben nach Ladendorf die zweitmeisten Tore geschossen. Aber wenn wir uns verbessern wollen, dann eben vielleicht noch ein bisschen stabiler werden und im Umschaltspiel, dann sind wir auf einem sehr guten Weg.

Ligaportal: Welchem Saisonziel geht man in Stronsdorf nach?

Ewald Jenisch: Das ist immer schwierig, als ich gekommen bin, waren wir glaube ich Dreizehnter. Dann haben wir eine gute Rückrunde gespielt, sind so zirka auf Rang acht vorgekommen. Letztes Jahr sind wir bis zum Schluss im Kampf um den Aufstieg dabei geblieben, hatten dann Pech mit Verletzungen, aber das ist halt immer so eine Sache, wenn man Dritter war, will man das wieder erreichen, und alles was mehr ist, ist super, alles was weniger ist, ist halt so, muss man dann auch hinnehmen. Man muss sehen, wie sich die Mannschaft zeigt, ob wir Verletzungen und Sperren haben, bei einem Kader wie unsrigem ist es sehr knapp bemessen, aber wenn alles zusammenbleibt, stelle ich mir schon vor, dass wir in den Top fünf sind. Ich bin von der Liga echt angetan, sie ist sehr ausgeglichen, ich denke, hier kann jeder jeden schlagen. Man sieht hier sowohl fußballerisch als auch im körperlichen Bereich ein sehr gutes Niveau.

