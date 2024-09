SV Göllersdorf muss sich vor 75-Jahr-Jubiläum am Samstag in der Defensivarbeit steigern

1. Klasse Nordwest

Details Mittwoch, 25. September 2024 14:49

Der SV Göllersdorf hat im bisherigen Saisonverlauf der 1. Klasse Nord-West nicht überragend, letztlich aber dennoch annehmbar performt. Die Elf von Trainer Harald Zöbinger holte aus den ersten fünf Runden sieben Punkte, was in der recht ausgeglichenen Staffel derzeit für Rang sechs reicht, vom Tabellenführer ist man „nur“ vier Punkte entfernt. Ligaportal hat die aktuell recht spannende Ausgangslage zum Anlass genommen, um mit Sektionsleiter Robert Lirsch ausführlich über den Saisonstart, die Mannschaft, die Ziele und den kommenden Gegner zu plaudern.

Ligaportal: Herr Lirsch, danke, dass Sie sich Zeit für ein Interview nehmen. Wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Robert Lirsch: Im Großen und Ganzen war es etwas unter den Erwartungen, vor allem was die beiden hohen Auswärtsniederlagen (Anm. d. Redaktion: 1:6 in Stronsdorf und 0:4 in Obritz) betrifft, war das Auftreten der gesamten Mannschaft nicht so wie gewünscht.

Ligaportal: Wo sehen Sie aktuell die Stärken der Mannschaft, und was kann man aus aktueller Sicht noch besser machen?

Robert Lirsch: Was das Verbessern betrifft, so muss ich das Abwehrverhalten nennen. Wir haben die zweitmeisten Gegentore bekommen, wohingegen uns im Frühjahr ausgezeichnet hat, dass wir wenig Gegentreffer erhalten haben. Die Chancenverwertung kann auch besser sein, aber sonst sind wir mit dem Sieg in Großrußbach eh halbwegs im Plan.

Ligaportal: Von welchem Saisonziel geht man im Verein aus?

Robert Lirsch: Wir haben uns Punkt eins einmal vorgenommen, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben und zwischen fünf und acht zu liegen kommen. Alles, was mehr herausschauen sollte, nehmen wir natürlich auch gerne, aber die Liga ist ohnehin ausgeglichen, man sieht ja, dass fast jeder gegen jeden gewinnen kann, wenn er einen guten Tag hat und der andere einen schlechten Tag. Das wird von dem her natürlich sehr spannend.

Ligaportal: Würden Sie der Liga auch eine gute Qualität attestieren?

Robert Lirsch: Ja, das auf jeden Fall.

Ligaportal: Blicken wir zum Abschluss unseres Gesprächs bitte noch auf den kommenden Gegner. Welche Art von Aufgabe steht der Mannschaft hier ins Haus, worauf wird es ankommen und hat man sich hier in der Vergangenheit eher schwer getan?

Robert Lirsch: Wir spielen jetzt gegen den ATSV Hollabrunn. Das ist natürlich schwer zu sagen, es ist ein unangenehmer Gegner, der technisch sehr stark ist. Es wird auf jeden Fall spannend. Sie sind aufgestiegen, das letzte Mal haben wir glaube ich vor zirka sechs, sieben Jahren gegeneinander gespielt. Es wird sicher interessant werden, wir feiern auch unser 75-jähriges Jubiläum im Zuge des Heimspiels am Samstag. Dabei beginnen wir um 10 Uhr mit ein paar Jugendspielen und Bambiniturnier, danach Reserve und Kampfmannschaft.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.