SV Unterstinkenbrunn: Mit Emotionalität und Intensität zum Erfolg!

Details Freitag, 10. Dezember 2021 12:12

Grundsätzlich ist man in Unterstinkenbrunn mit der abgelaufenen Herbstserie nicht unzufrieden. Ein nahezu perfekter Start ließ die Hoffnung auf eine Top-3-Platzierung reifen. Zunichtegemacht hat diesen allerdings dann leider ein längerer Durchhänger mit dem negativen Höhepunkt in Leobendorf. Ein starkes Herbstfinish stimmt allerdings versöhnlich und bereitet Vorfreude auf das Frühjahr. Ligaportal im Gespräch mit einem bestens gelaunten Jürgen Hammer über seine Grundsätze, Transfers und Genussgewohnheiten nach erledigter Arbeit in der 1. Klasse Nordwest.

Ligaportal: Hallo Jürgen, beginnen wir mit einem Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison. Wie zufrieden seid ihr mit eurer Performance?

Hammer: "Wir haben eine sehr ordentliche Hinrunde gespielt. Das Ziel vor der Saison war ein Top-5-Platz, der wurde erreicht. Natürlich sind die sechs Unentschieden zu viel, hier wären sicher noch drei bis vier Punkte mehr drinnen gewesen. Aber wir spielen in einer sehr ausgeglichenen Klasse, es entscheiden oft Kleinigkeiten. Sehr gefreut hat uns der Abschluss mit dem Sieg geben den Herbstmeister Enzersfeld. Mit einem positiven Erlebnis in die lange Pause zu gehen ist immer sehr wertvoll."

„Leobendorf war uns, so ehrlich muss man sein, an diesem Tag in allen Belangen überlegen“

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein? Wann beginnt eure Vorbereitung? Sind alle Testspiele bereits vereinbart?

Hammer: "Die Stimmung im Verein ist gut. Anfang Februar beginnen wir mit der Vorbereitung. Wir trainieren von Beginn weg mit Ball und überwiegend in verschiedensten Spielformen. Ich lege großen Wert auf Handlungsschnelligkeit und das Umschalten in beide Richtungen. Die Vorbereitungsspiele sind zum Großteil vereinbart."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Hammer: "Glücklicherweise haben wir aktuell keine Verletzungen zu beklagen und freuen uns mit dem gesamten Kader in die Vorbereitung starten zu können."

Ligaportal: Wie sieht es auf dem Transfermarkt aus? Gibt es bereits Neuigkeiten zu vermelden?

Hammer: "Aktuell gibt es noch nichts zu vermelden. Natürlich führen wir Gespräche, wie das ganze Jahr über auch. Das Wintertransferfenster ist allerdings traditionell eher schwierig und Corona macht die Situation auch nicht gerade einfacher."

Ligaportal: Für welche Positionen seid ihr auf der Suche?

Hammer: "Da sind wir nicht festgefahren. Wir sondieren den Markt und schauen, wer gut zu uns passen könnte."

Ligaportal: Welche Ziele habt ihr für die restliche Saison definiert?

Hammer: "Wir wollen unter den Top 5 bleiben. Wenn wir noch ein bis zwei Plätze nach oben kommen würden wir uns natürlich auch nicht beschweren. Des Weiteren wollen wir unserem Publikum weiterhin Fußball mit Emotionalität und Intensität bieten und für jeden Gegner unangenehm sein. Ich versuche meine Spieler in jedem Training, in jeder Einheit geistig zu fordern und den Jungs einfache Prinzipien an die Hand zu geben, die sie im Spiel dann anwenden sollen."

„Wir haben dynamische, schnelle Spieler, uns liegt das Umschaltspiel besser. Das Spiel zu machen ist etwas was wir uns noch erarbeiten müssen“

Ligaportal: Rechnest du mit einem normalen Ablauf im Frühjahr oder befürchtest du wieder einen Abbruch? Wie sieht es mit 2G in Unterstinkenbrunn aus?

Hammer: "Meiner Meinung nach werden wir die Saison durchziehen. Versprechen kann es aktuell natürlich keiner aber ich denke und hoffe, dass wir wieder einen Schritt in Richtung Normalität machen. Wir haben im Kampfmannschaftskader eine annähernd 100%ige Durchimpfung, also haben wir mit 2G überhaupt keine Probleme."

Ligaportal: Wer wird Meister in der 1. Klasse Nordwest?

Hammer: "Schwierig, Enzersfeld oder Hausleiten. Ich denke, dass ein guter Start und das direkte Duell am Ende den Ausschlag geben werden."

Zur Person:

Name: Jürgen Hammer

Lieblingstrainer: Keinen

Lieblingssystem: Ist vom vorhandenen Spielermaterial abhängig

Ritual vor dem Spiel: Keines. Aber eine gute Trainingswoche gibt ein gutes Gefühl.

Lieblingsgetränk nach Sieg: Bier

Lieblingsgetränk nach Niederlage: Bier

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!