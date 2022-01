Durchwachsener Herbst für Muckendorf/Zeiselmauer

In der Reihe der-Interviews ist dieses Mal, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. Klasse Nordwest nach sieben Siegen, drei Remis und drei Niederlagen mit 24 Punkten auf Rang drei. Bei bereits sieben Zählern Rückstand auf Tabellenführer Enzersfeld scheint der angepeilte Meistertitel kein Thema mehr zu sein. Wolf aber gibt sich kämpferisch: "Wir wollen das Unmögliche schaffen und Enzersfeld noch abfangen."