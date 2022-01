Leobendorf II hat sich "kontinuierlich gesteigert"

Details Sonntag, 30. Januar 2022 10:26

Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Martin Haselmayr, Trainer des SV Leobendorf II, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der In der Reihe der-Interviews ist dieses Mal, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. Klasse Nordwest nach sechs Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen mit 20 Punkten auf Rang sechs. Nach einem sehr schlechten Start konnten sich die jungen Talente der Leobendorfer laut Haselmayr "kontinuierlich steigern". In der Frühjahrssaison hofft der Coach nun auf eine weitere positive Entwicklung.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Martin Haselmayr: "Wir hatten einen sehr schlechten Start in die Herbstsaison. Das lag an den Gegnern (Muckendorf, Enzersfeld und Hausleiten), zudem war die Mannschaft zum damaligen Zeitpunkt taktisch noch nicht dort, wo ich sie haben wollte. Im Laufe der Herbstsaison haben wir uns dann aber kontinuierlich gesteigert. Die zweite Hälfte der Hinrunde war dann absolut in Ordnung. Die Richtung stimmt."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Haselmayr: "Die Stimmung im Verein ist und war immer sehr gut. Unser Ziel ist es junge Spieler zu entwickeln und an die Kampfmannschaft heranzuführen. Dafür bekommen wir auch die benötigte Zeit."

Mit Zugängen wurden Defensive und Offensive verstärkt

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Haselmayr: "Unser Transferprogramm ist schon seit einigen Wochen abgeschlossen. Wir konnten Christian Steindl und Stefan Hold von Korneuburg verpflichten. Beide Spieler werden uns in der Defensive verstärken. Für die Offensive haben wir Mahir Selimovic von Spillern geholt. Mit Benjamin Emeder und Henry Obemeata-Gimoh haben uns zwei Spieler verlassen. Außerdem wird uns Victor Schwarz im Frühjahr aufgrund eines Auslandsstudium nicht zur Verfügung stehen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Haselmayr: "Wir hatten die gesamte Herbstsaison mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Teilweise sind uns bis zu elf Spieler ausgefallen. Mit Yll Sejdia, der einen Kreuzbandriss erlitt, haben wir leider auch einen Langzeitverletzten zu beklagen. Mit ihm rechnen wir erst wieder im Sommer."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Haselmayr: "An der Zielsetzung hat sich nichts geändert. Wir wollen einen Platz zwischen eins und fünf erreichen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Haselmayr: "Ich gehe davon aus, dass wir eine ganz normale Frühjahrssaison spielen können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Haselmayr: "Enzersfeld ist natürlich der große Favorit. Ich denke aber, dass Hausleiten und Muckendorf noch Chance auf den Titel haben."