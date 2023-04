UFC Obritz holte im Jubiläumsjahr Spieler aus der Fußballpension zurück

Details Donnerstag, 20. April 2023 14:05

Mit Rang sieben und 24 Zählern aus 16 Spielen liegt der UFC Obritz derzeit im viel zitierten Niemandsland der Tabelle der 1. Klasse Nordwest. Man wird nach menschlichem Ermessen weder in den Aufstiegs- noch in den Abstiegskampf eingreifen, hat sich jedoch ein individuelles Ziel gesetzt, das man weiterverfolgen möchte. Der Auftakt ins Frühjahr verlief bislang durchschnittlich bis ganz ordentlich, der nächste Auftritt wartet bereits am Freitagabend mit einem Heimspiel bei Flutlicht gegen den USV Niederleis, eine Mannschaft, die in ähnlicher Tabellenregion rangiert.

Ligaportal.at: Herr Augustin, danke, dass Sie sich für ein kurzes Update Zeit nehmen. Wie fällt Ihr erstes Zwischenfazit zu den bisher absolvierten Frühjahrsrunden aus?

Manfred Augustin: Aufgrund der vielen Verletzungen, die wir hatten, sind wir eigentlich zufrieden mit den vier Punkten aus drei Spielen. Die Verletzungen stammen im Falle unseres Torwarts noch vom Herbst, ansonsten von der Vorbereitung und vom Frühjahr, etwa beim Auftakt gegen Enzersfeld.

Ligaportal.at: Man ist aktuell Siebter, sowohl mit ganz vorne als auch ganz hinten wird man dem Vernehmen nach nichts zu tun haben – wie lautet nun die Marschroute, welche Ziele verbleiben?

Manfred Augustin: Es sollte schön langsam besser werden, wir haben auch ein paar Spieler aus der Fußballpension zurückgeholt (Anm. d. Red. u.a. Ferdinand Weinwurm). Unser Ziel bleibt es, um den fünften Platz zu spielen.

Ligaportal.at: Was war aus Ihrer Sicht bislang die größte Überraschung der Liga, womit war in der Form nicht zu rechnen?

Manfred Augustin: Es war sicher überraschend, dass Unterstinkenbrunn erst in der vierten Runde gepunktet hat, und hinten sieht man, dass die beiden, die im Herbst schon hinten waren, sich wahrscheinlich nicht mehr erfangen werden, sechs Punkte im Herbst sind halt, sage ich, zu wenig, um dem Abstieg zu entgehen. Leobendorf wird sich das vorne nicht mehr nehmen lassen, wobei man sagen muss, dass Ladendorf dran ist, ansonsten ist das aber eine ziemlich klare Sache.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner: Was erwartet euch hier konkret?

Manfred Augustin: Wir spielen daheim (Anm. d. Red. gegen USV Niederleis) und haben den gesamten Herbst über von den sieben Heimspielen nur eines, jenes gegen Ladendorf, verloren, zuletzt haben wir unentschieden gespielt. Die Heimstärke sollte also passen, ich denke, wir wollen auf jeden Fall drei Punkte holen.

Ligaportal.at: Was tut sich sonst noch im Verein?

Manfred Augustin: Wir haben im Sommer unsere 60-Jahr-Feier, in deren Rahmen wir ein Sportfest machen. Dazu wollen wir auch eine prominente Mannschaft holen, ich weiß aber nicht genau, wer hier in der Verlosung ist, aber hier wird etwas unternommen.

