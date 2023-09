Hnanicek trifft vierfach: Laa/Thaya deklassiert Eintracht Pulkautal

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: 200 Zuschauern sahen am Freitagabend ein Torfestival. Laa/Thaya kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Die Gastgeber ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen den SV Eintracht Pulkautal einen klaren Erfolg.

Die ersten zehn Minuten konnten die Gäste das Spiel noch ausgeglichen gestalten. Nach 14 Minuten rettete Gäste-Keeper Jörg Schaludek mit einer starken Parade die Null für die Eintracht. Petr Kirschner stellte die Weichen für den SC Laa/Thaya auf Sieg, als er in Minute 25 mit dem Abstauber zum 1:0 zur Stelle war. Josef Hnanicek trug sich in der 33. Spielminute in die Torschützenliste ein.

Tor, Toor, Tooor für SC Laa/Thaya zum 2:0 Pulkautaler Abwehr pennt komplett-ein Einwurf reicht und 20 Hnanicek steht allein vorm Tormann und lupft ihn souverän drüber. Maximilian Kober, Ticker-Reporter

Nach 34 Minuten fanden die Gäste ihre beste Chance vor, doch der Kopfball ging aus kurzer Distanz über das Tor. Mit der Führung für Laa/Thaya ging es in die Halbzeitpause.

Hnanicek nicht zu bremsen

Hnanicek gelang ein Doppelpack (47./49.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Durch Treffer von Kirschner (58.), Hnanicek (62.) und Simon Sauberer (70.) zog der SC Laa/Thaya uneinholbar davon. Eintracht Pulkautal kam kurz vor dem Ende durch einen Kopfball-Treffer von Matthias Dundler noch zum Ehrentreffer (88.). Letztlich feierte Laa/Thaya gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nach dem errungenen Dreier hat der SC Laa/Thaya Position vier der 1. Klasse Nordwest inne. Der Angriff von Laa/Thaya wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 16-mal zu. Die bisherige Spielzeit des SC Laa/Thaya ist weiter von Erfolg gekrönt. Laa/Thaya verbuchte insgesamt drei Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Der SV Eintracht Pulkautal holte auswärts bisher nur drei Zähler. Trotz der Niederlage fiel Eintr. Pulkautal in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Die Hintermannschaft des SV Eintracht Pulkautal steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 23 Gegentore kassierte Eintr. Pulkautal im Laufe der bisherigen Saison. Die Lage von Eintr. Pulkautal bleibt angespannt. Gegen den SC Laa/Thaya musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Defensivleistung des SV Eintracht Pulkautal lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Laa/Thaya offenbarte Eintr. Pulkautal eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Der SC Laa/Thaya tritt am kommenden Samstag beim SG Obritz / Hadres-M. an, der SV Eintracht Pulkautal empfängt am selben Tag den SV Spillern.

1. Klasse Nordwest: SC Laa/Thaya – SV Eintracht Pulkautal, 7:1 (2:0)

88 Matthias Dundler 7:1

70 Simon Sauberer 7:0

62 Josef Hnanicek 6:0

58 Petr Kirschner 5:0

49 Josef Hnanicek 4:0

47 Josef Hnanicek 3:0

33 Josef Hnanicek 2:0

25 Petr Kirschner 1:0

