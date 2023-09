Niederleis fügt Unterstinkenbrunn erste Saisonniederlage zu

Details Sonntag, 10. September 2023 00:02

1. Klasse Nordwest: Vor rund 100 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell zwischen dem SV Unterstinkenbrunn und dem USV Niederleis. Niederleis verpasste Unterstinkenbrunn einen Dämpfer und siegte mit 2:1 gegen den Tabellenführer. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem USV Niederleis beugen mussten.

Der SV Unterstinkenbrunn ging durch Ondrej Zybal in der sechsten Minute in Führung. Danach passierte nicht mehr all zu viel und die Heimelf konnte die Führung behalten. Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Poturovic-Doppelpack dreht das Spiel

Meris Poturovic schockte Unterstinkenbrunn und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Niederleis (54./87.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für den USV Niederleis. Man hatte sich gegen den SV Unterstinkenbrunn durchgesetzt.

Für Unterstinkenbrunn gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der SV Unterstinkenbrunn ist mit 13 Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. Mit beeindruckenden 20 Treffern stellt Unterstinkenbrunn den besten Angriff der 1. Klasse Nordwest, allerdings fand Niederleis diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Nur einmal gab sich der SV Unterstinkenbrunn bisher geschlagen.

Der USV Niederleis macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sechs. Die Gäste verbuchten insgesamt zwei Siege, drei Remis und eine Niederlage.

Am Samstag, den 16.09.2023 (17:00 Uhr) reist Unterstinkenbrunn zum ASV Asparn/Zaya, einen Tag später (16:30 Uhr) begrüßt Niederleis die USVG Großrußbach vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Nordwest: SV Unterstinkenbrunn – USV Niederleis, 1:2 (1:0)

87 Meris Poturovic 1:2

54 Meris Poturovic 1:1

6 Ondrej Zybal 1:0

