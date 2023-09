Unterstinkenbrunn überrennt Asparn/Zaya

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Der ASV Asparn/Zaya blieb gegen den SV Unterstinkenbrunn chancenlos und kassierte vor rund 90 Besuchern eine herbe 0:4-Klatsche. Unterstinkenbrunn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Asparn/Zaya einen klaren Erfolg.

In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften lediglich ab. Vor 90 Zuschauern stellte Petr Filip das 1:0 für den SV Unterstinkenbrunn sicher (13.). In Minute 20 konnte sich der Schlussmann der Heimsichen auszeichnen und einen weiteren Treffer verhindern.

Starke Parade des Torwarths! kromek simon, Ticker-Reporter

Für das 2:0 des Gasts zeichnete dann aber Jan Dobrovolny per Strafstoß verantwortlich (28.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Manfred Rieder das 3:0 nach (40.). Unterstinkenbrunn hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Schneller Treffer sorgte für frühe Entscheidung

Eigentlich war der ASV Asparn/Zaya schon geschlagen, als Filip das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (49.). Letztlich fuhr der SV Unterstinkenbrunn einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mit acht gesammelten Zählern hat Asparn/Zaya den achten Platz im Klassement inne. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Heimteams bei. Der ASV Asparn/Zaya baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Unterstinkenbrunn ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 1. Klasse Nordwest. An der Abwehr des SV Unterstinkenbrunn ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst sieben Gegentreffer musste Unterstinkenbrunn bislang hinnehmen. Der SV Unterstinkenbrunn sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Asparn/Zaya stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei der USVG Großrußbach vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Unterstinkenbrunn den SC Stronsdorf.

1. Klasse Nordwest: ASV Asparn/Zaya – SV Unterstinkenbrunn, 0:4 (0:3)

49 Petr Filip 0:4

40 Manfred Rieder 0:3

28 Jan Dobrovolny 0:2

13 Petr Filip 0:1

