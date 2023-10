Der SV Spillern gegen den USV Niederleis erneut im Torrausch

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Vor etwa 100 Besuchern empfing der SV Spiellern am Freitagabend den USV Niederleis. Der SV Spillern zog Niederleis das Fell über die Ohren: 2:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Auf dem Papier ging Spillern als Favorit ins Spiel gegen den USV Niederleis – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Der SV Spillern geriet in der elften Minute durch einen Treffer von Frantisek Lörinczi ins Hintertreffen. Früher Rückschlag für Niederleis! Bereits nach 16 Minuten schickte der Schiedsrichter Andreas Wittmann (Niederleis) mit glatt Rot zum Duschen. Marin Pozgain trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein, nachdem er einen Freistoß direkt verwandelte. Jakob Muth stellte die Weichen für den SV Spillern auf Sieg, als er in Minute 27 mit dem 2:1 zur Stelle war. Noch vor der Halbzeit legte Pozgain seinen zweiten Treffer nach (43.). Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte der USV Niederleis durch Lörinczi das 2:3 (45.). Mit der Führung für Spillern ging es in die Halbzeitpause.

Vierfacher Pozgain der Mann des Abends

Die Freude von Niederleis über den Anschlusstreffer währte allerdings nicht lange. Pozgain (46.), Muth (55.) und Philip Frithum (60.) ließen an der Dominanz des SV Spillern keinen Zweifel aufkommen. Pozgain führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 7:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (88.). Am Schluss schlug der SV Spillern den USV Niederleis vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Bei Spillern präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Im Tableau hatte der Sieg der Heimmannschaft Auswirkungen, es ist nun Platz drei. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Spillern bei. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Spillern, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Niederleis holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Trotz der Niederlage belegt der USV Niederleis weiterhin den elften Tabellenplatz. Niederleis verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem USV Niederleis auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Sonntag tritt Spillern beim ASV Asparn/Zaya an, während Niederleis zwei Tage zuvor den SC Ladendorf empfängt.

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – USV Niederleis, 7:2 (4:2)

88 Marin Pozgain 7:2

60 Philip Frithum 6:2

55 Jakob Muth 5:2

46 Marin Pozgain 4:2

45 Frantisek Loerinczi 3:2

43 Marin Pozgain 3:1

27 Jakob Muth 2:1

19 Marin Pozgain 1:1

11 Frantisek Loerinczi 0:1

