Der SC Enzersfeld/W. leistet beim SC Laa/Thaya nur wenig Widerstand

1. Klasse Nordwest: Etwa 120 Zuschauer kamen am Freitagabend nach Laa/Thaya. Laa/Thaya zog dem SC Enzersfeld/W. das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SC Laa/Thaya kassierte Enzersfeld eine deutliche Niederlage.

Die Heimelf versuchte es im ersten Durchgang zwei- oder dreimal mit Fernschüssen, die allerdings nichts Zählbares einbrachten. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Kirschner gelingt lupenreiner Hattrick

In Topform präsentierte sich Petr Kirschner, der einen lupenreinen Hattrick markierte (52./53./68.) und dem SC Sparkasse Enzersfeld/W. einen schweren Schlag versetzte. Den Vorsprung von Laa/Thaya ließ Dominik Silinger in der 75. Minute anwachsen. Lukas Grandits besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für die Gastgeber (82.). Letztlich feierte der SC Laa/Thaya gegen den SC Enzersfeld/W. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Laa/Thaya siegte und sprang auf die Pole Position. Erfolgsgarant des SC Laa/Thaya ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 37 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Laa/Thaya weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Trotz der Niederlage fiel Enzersfeld in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der SC Enzersfeld/W. bislang noch nicht. Der Angriff des SC Sparkasse Enzersfeld/W. ist mit zehn Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse Nordwest. Nun musste sich Enzersfeld schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die schmerzliche Phase des SC Sparkasse Enzersfeld/W. dauert an. Bereits zum fünften Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SC Laa/Thaya zu besiegen.

Am kommenden Sonntag trifft Laa/Thaya auf den SV Göllersdorf, der SC Enzersfeld/W. spielt tags zuvor gegen den SV Spillern.

1. Klasse Nordwest: SC Laa/Thaya – SC Sparkasse Enzersfeld/W, 5:0 (0:0)

82 Lukas Grandits 5:0

75 Dominik Silinger 4:0

68 Petr Kirschner 3:0

53 Petr Kirschner 2:0

52 Petr Kirschner 1:0

