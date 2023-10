Niederlage gegen Obritz/Hadres-M.: Langenzersdorf kommt nicht aus dem Keller

Details Montag, 23. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Etwa 100 Zuschauer wollten dieses Spiel der 12. Runde mitverfolgen. Die SG Obritz / Hadres-M. setzte sich standesgemäß gegen Langenzersdorf mit 3:0 durch. Die Beobachter waren sich einig, dass der SV Langenzersdorf als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Die Abtastphase war schnell vorbei. Marc Wollner stellte die Weichen für Obritz / Hadres-M. auf Sieg, als er in Minute 13 mit dem 1:0 zur Stelle war. Danach konnten die Gäste weitere gegentreffer verhindern. Die Pausenführung des Gastgebers fiel knapp aus.

Elfer brachte Vorentscheidung

Nach einer Stunde ertönte ein Elfmeterpfiff und die Heimischen hatten die Chance ihre Führung weiter auszubauen. Jiri Mica trat an, verwandelte den Strafstoß und trug sich in der 60. Spielminute in die Torschützenliste ein. Erst spät in der Partie geland den Hausherren der dritte Treffer. Der SG Obritz / Hadres-M. baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Lukas Obermann in der 93. Minute traf. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Obritz / Hadres-M. am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Langenzersdorf.

Durch den Erfolg verbesserte sich Obritz / Hadres-M. im Klassement auf Platz fünf. Der SG Obritz / Hadres-M. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

39 Gegentreffer hat der SV Langenzersdorf mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Nordwest. Der Gast besetzt mit vier Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Im Angriff von Langenzersdorf herrscht Flaute. Erst elfmal brachte der SV Langenzersdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. L.zersdorf musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Langenzersdorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit 19 Punkten auf der Habenseite herrscht beim Obritz / Hadres-M. eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Langenzersdorf nach acht Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Obritz / Hadres-M. ist am Sonntag (15:00 Uhr) beim USV Niederleis zu Gast. Der SV Langenzersdorf hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 03.11.2023 gegen Niederleis.

1. Klasse Nordwest: SG Obritz / Hadres-M. – SV Langenzersdorf, 3:0 (1:0)

93 Lukas Obermann 3:0

60 Jiri Mica 2:0

13 Marc Wollner 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.