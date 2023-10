SC Enzersfeld/W. bleibt gegen Spillern nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

1. Klasse Nordwest: Etwa 80 Besucher pilgerten nach Enzersfeld im Weinviertel zum Spiel der 13. Runde. Der SV Spillern erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SC Enzersfeld/W. Spillern war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Das Spiel blieb lange Zeit torlos. In Minute 43 zirkelte Enzersfelds Richard Strauss einen Freistoß an die Querlatte. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Philip Frithum mit dem 1:0 für die Gäste zur Stelle (45.).

Tor für SV Spillern zum 0:1. Nr. 9 Frithum per Volley nach Flanke von links. Spillern geht mit dem Pausenpfiff verdient in Führung. Julian Kraml, Ticker-Reporter

Der SV Spillern nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Spiel nach einer Stunde entschieden

Nach einem Eckball gelang den Gästen der zweite Treffer. Lukas Pabisch köpfte die Kugel zum 2:0 für den SV Spillern über die Linie (56.). Drei MInuten später schlossen die Gäste einen Konter erfolgreich ab.

Tor für SV Spillern zum 0:3. Nr. 9 Frithum nach Konter. Den ersten Abschluss kann Winkelmayr noch parieren, beim Nachschuss ist er machtlos. Julian Kraml, Ticker-Reporter

Mit dem 3:0 von Frithum, der im Nachschuss traf, war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). In der 66. Minute legte Marin Pozgain mit einem Distanzschuss zum 4:0 zugunsten des SV Spillern nach. Enzersfeld kam kurz vor dem Ende durch Kevin Steiner zum Ehrentreffer (86.). Letzten Endes holte der SV Spillern gegen den Gastgeber drei Zähler.

Der SC Sparkasse Enzersfeld/W. hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Der Angriff ist beim SC Enzersfeld/W. die Problemzone. Nur elf Treffer erzielte Enzersfeld bislang. Der SC Sparkasse Enzersfeld/W. kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Nach dem sechsten Fehlschlag am Stück ist der SC Enzersfeld/W. weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Spillern war am Ende kein Kraut gewachsen.

Beim SV Spillern präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Die drei Punkte brachten den SV Spillern in der Tabelle voran. Spillern liegt nun auf Rang sechs. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der SV Spillern derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Spillern, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Enzersfeld tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SC Ladendorf an. Einen Tag später empfängt Spillern den SV Göllersdorf.

1. Klasse Nordwest: SC Sparkasse Enzersfeld/W. – SV Spillern, 1:4 (0:1)

86 Kevin Steiner 1:4

66 Marin Pozgain 0:4

59 Philip Frithum 0:3

56 Lukas Pabisch 0:2

45 Philip Frithum 0:1

