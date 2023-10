SV Hausleiten kassiert bei Großmugl deutliche Niederlage

Details Montag, 30. Oktober 2023 00:02

1. Klasse Nordwest: Der SV Hausleiten konnte der ÖTSU Großmugl nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor etwa 90 Besuchern mit 0:3. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Großmugl als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Michal Kucernak markierte in der vierten Minute die Führung. Drei Minuten darauf der nächste Aufreger. Ein Foul des Gäste-Keepers sorgte auf den Zuschauerrängen für Aufregung (7.).

Der Gäste-Tormann streckt Meissner um, aber der Schiri belässt es bei Gelb - eigentlich Torraub und Rot. Max Mustermann, Ticker-Reporter

Die Heimelf dominierte die ersten 15 Minuten. Nikola Vasiljevic trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte per Abstauber auf 2:0. Die Hausherren kamen immer wieder zu guten Chancen, doch konnten nicht aus allen Kapital schlagen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Pavel Meissner aber die Führung der ÖTSU Großmugl auf 3:0 aus.

Tor, Toor, Tooor für ÖTSU Großmugl zum 3:0: Meissner trifft vom 16er! Max Mustermann, Ticker-Reporter

Mit dem Schlusspfiff durch der Schiedsrichter blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete Großmugl nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.

Niederlage Nummer sechs für Hausleiten

Für die ÖTSU Großmugl ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Durch den klaren Erfolg über den SV Hausleiten ist Großmugl weiter im Aufwind.

Hausleiten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den neunten Tabellenplatz. Der Angriff ist beim SV Hausleiten die Problemzone. Nur 15 Treffer erzielte der SV Hausleiten bislang.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächster Prüfstein für die ÖTSU Großmugl ist der SC Laa/Thaya (Samstag, 16:00 Uhr). Hausleiten misst sich am selben Tag mit dem SV Unterstinkenbrunn (14:00 Uhr).

1. Klasse Nordwest: ÖTSU Großmugl – SV Hausleiten, 3:0 (3:0)

44 Pavel Meissner 3:0

22 Nikola Vasiljevic 2:0

4 Michal Kucernak 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.