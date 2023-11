Stronsdorf bei Eintracht Pulkautal im Torrausch

Details Sonntag, 05. November 2023 00:02

1. Klasse Nordwest: Rund 100 Zuschauer pilgerten am Samstag nach Pfaffendorf zum Spiel zwischen Eintracht Pulkautal und dem SC Stronsdorf. Stronsdorf fertigte Eintracht Pulkautal am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SC Stronsdorf kassierte der SV Eintracht Pulkautal eine deutliche Niederlage.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Stronsdorf bereits in Front. Dominik Urbancok markierte in der ersten Minute die Führung. David Jukl trug sich in der 17. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0. Nach 19 Minuten kamen auch die Gastgeber erstmals zu einer Torchance, die Peter Kruty allerdings vergab. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Patrick Piswanger in der 26. Minute zum 3:0.

Schwer zu Begreifen das bei allen 3 Toren der Ball zuerst die Stange berührt hat. Jumpman23, Ticker-Reporter

Eintracht Pulkautal rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Nach 55 Minuten war der Deckel endgültig drauf

Mit dem 4:0 durch Piswanger schien die Partie bereits in der 55. Minute mit dem SC Stronsdorf einen sicheren Sieger zu haben. Stefan Edelbauer legte in der 69. Minute zum 5:0 für den Gast nach. In der 77. Minute vergaben die Gastgeber ihre zweite gute Chance.

Aktion der Eingewechselten, Schreder auf Eser, Eser auf Hackl dieser legt ab für Schwab aber leider geht der Schuss neben das Tor. Jumpman23, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit besserte Urbancok seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den Tabellenführer erzielte. Schlussendlich setzte sich Stronsdorf mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des SV Eintracht Pulkautal immens. Mit 42 Toren fing sich das Heimteam die meisten Gegentore in der 1. Klasse Nordwest ein. Vier Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Eintr. Pulkautal momentan auf dem Konto.

Der Zu-null-Sieg lässt dem SC Stronsdorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit nur elf Gegentoren stellt Stronsdorf die sicherste Abwehr der Liga. Der SC Stronsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des SV Eintracht Pulkautal. Nach der Niederlage gegen Stronsdorf ist Eintr. Pulkautal aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nordwest. Mit insgesamt 27 Zählern befindet sich der SC Stronsdorf voll in der Spur. Die Formkurve des SV Eintracht Pulkautal dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag tritt Eintracht Pulkautal beim SC Sparkasse Enzersfeld/W. an, während Stronsdorf einen Tag zuvor den SG Obritz / Hadres-M. empfängt.

1. Klasse Nordwest: SV Eintracht Pulkautal – SC Stronsdorf, 0:6 (0:3)

91 Dominik Urbancok 0:6

69 Stefan Edelbauer 0:5

55 Patrick Piswanger 0:4

26 Patrick Piswanger 0:3

17 David Jukl 0:2

1 Dominik Urbancok 0:1

