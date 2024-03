Langenzersdorf startet mit Heimniederlage gegen Stronsdorf ins Frühjahr

Spielberichte

Details Samstag, 09. März 2024 10:23

1. Klasse Nordwest: Das Tabellenschlusslicht startete mit einer weiteren Niederlage in die Rückrunde. Stronsdorf kam gegen Langenzersdorf zu einem klaren 3:0-Erfolg. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SC Stronsdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Der Ligaprimus war im Hinspiel gegen den SV Langenzersdorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 6:0-Sieg eingefahren.

Der Außenseiter und Gastgeber konnte zumindest eine knappe halbe Stunde die Null halten. Dominik Urbancok brachte Stronsdorf dann aber in der 28. Minute in Front. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen. Damit war auch für die Gastgeber im zweiten Spielabschnitt noch alles drin.

Schnelles Tor brachte die Vorentscheidung

Die Hoffnung der Heimischen war schnell dahin. Gleich nach Wiederbeginn beförderte Sebastian Palla das Leder zum 2:0 des SC Stronsdorf über die Linie (49.). Doch dann dauerte es bis zur Schlussphase, ehe der dritte Treffer den Sack zumachte. Urbancok schraubte mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis in der 81. Minute mit dem 3:0 für Stronsdorf in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Stronsdorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Langenzersdorf.

Der SV Langenzersdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Nordwest. Mit lediglich sieben Zählern aus 15 Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. 16:51 – das Torverhältnis von Langenzersdorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Langenzersdorf alles andere als positiv. Langenzersdorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nachdem Stronsdorf hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der SC Stronsdorf weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Wer Stronsdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwölf Gegentreffer kassierte der SC Stronsdorf. Stronsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der der SC Stronsdorf ungeschlagen ist.

Am Freitag empfängt der SV Langenzersdorf den SC Sparkasse Enzersfeld/W. Stronsdorf ist am Sonntag auf Stippvisite beim USV Niederleis.

1. Klasse Nordwest: SV Langenzersdorf – SC Stronsdorf, 0:3 (0:1)

81 Dominik Urbancok 0:3

49 Sebastian Palla 0:2

28 Dominik Urbancok 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.