Niederlage in Göllersdorf: Eintracht Pulkautal seit fünf Spielen ohne Sieg

Details Sonntag, 10. März 2024 10:05

1. Klasse Nordwest: Für den SV Eintracht Pulkautal gab es in der Partie gegen den SV Göllersdorf, an deren Ende vor 120 Zuschauern eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging Göllersdorf als Favorit ins Spiel gegen Eintr. Pulkautal – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte der SV Göllersdorf den SV Eintracht Pulkautal mit einem beeindruckenden 6:0 vom Feld gefegt.

Die Abtastphase war nach wenigen Minuten vorbei. Göllersdorf ging durch Rudolf Neunteufl in der zwölften Minute in Führung. Nach gut einer halben Stunde legten die Gastgeber nach. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Ihor Balukh verantwortlich (32.). Mit der Führung für den SV Göllersdorf ging es in die Kabine.

Elfmeter bringt Entscheidung

Elfmeteralarm - Foul an der Strafraumgrenze Ryderer8, Ticker-Reporter

Nach einem Elfmeterpfiff legte sich Florian Unger den Ball am Punkt zurecht und baute den Vorsprung von Göllersdorf in der 69. Minute aus. Am Schluss schlug der SV Göllersdorf Eintracht Pulkautal mit 3:0.

Durch den Erfolg rückte Göllersdorf auf die neunte Position der 1. Klasse Nordwest vor. Durch den klaren Erfolg über den SV Eintracht Pulkautal ist der SV Göllersdorf weiter im Aufwind.

Eintracht Pulkautal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen Göllersdorf steht der SV Eintracht Pulkautal mit dem Rücken zur Wand. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Eintracht Pulkautal liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 48 Gegentreffer fing. Seit fünf Spielen wartet der Gast schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Der SV Göllersdorf tritt am Freitag, den 15.03.2024, um 20:00 Uhr, beim SG Obritz / Hadres-M. an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der SV Eintracht Pulkautal die ÖTSU Großmugl.

1. Klasse Nordwest: SV Göllersdorf – SV Eintracht Pulkautal, 3:0 (2:0)

69 Florian Unger 3:0

32 Ihor Balukh 2:0

12 Rudolf Neunteufl 1:0

