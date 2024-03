Obritz/Hadres-M. wacht beim ÖTSU Großmugl erst nach dem Rückstand auf

Spielberichte

24. März 2024

1. Klasse Nordwest: Die ÖTSU Großmugl hatte sich vor rund 60 Fans bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 3:3 mit lediglich einem begnügen. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 2:2-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Großmugl erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Pavel Meissner traf in der sechsten Minute zur frühen Führung nach Vorarbeit von Alejandro Stugner. Nach einem Gestocher im Strafraum gelang der nächste Treffer und Miso Milicevic versenkte die Kugel zum 2:0 (25.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Alejandro Stugner die Führung der ÖTSU Großmugl aus. Die Gastgeber gaben in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Aufholjagd der Gäste erfolgreich

In der 49. Minute brachte Anton Weinwurm das Netz für Obritz / Hadres-M. per Kopfball zum Zappeln. Jiri Mica verkürzte für den Gast später in der 61. Minute sogar auf 2:3. Die komfortable Halbzeitführung von Großmugl hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Lukas Obermann schoss den Ausgleich in der 81. Spielminute. Marco Koch wurde in der 85. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass die ÖTSU Großmugl die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Alles sprach für einen Sieg von Großmugl, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SG Obritz / Hadres-M. noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Nur dreimal gab sich die ÖTSU Großmugl bisher geschlagen. Zehn Spiele währt bereits die Serie, in der Großmugl ungeschlagen ist.

Der Obritz / Hadres-M. verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SG Obritz / Hadres-M. die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Obritz / Hadres-M. den dritten Platz.

Am kommenden Freitag trifft die ÖTSU Großmugl auf den SV Langenzersdorf, der Obritz / Hadres-M. spielt am selben Tag gegen den SV Unterstinkenbrunn.

1. Klasse Nordwest: ÖTSU Großmugl – SG Obritz / Hadres-M, 3:3 (3:0)

81 Lukas Obermann 3:3

61 Jiri Mica 3:2

49 Anton Weinwurm 3:1

45 Alejandro Stugner 3:0

25 Miso Milicevic 2:0

6 Pavel Meissner 1:0

