Unterstinkenbrunn kämpft sich zum Punkt gegen Eintracht Pulkautal

Details Sonntag, 24. März 2024 04:43

1. Klasse Nordwest: Auf dem Papier hatte Unterstinkenbrunn im Vorfeld der Partie gegen den SV Eintracht Pulkautal wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste der SV Unterstinkenbrunn sich jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SV Unterstinkenbrunn. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Im Hinspiel war Eintr. Pulkautal bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Ein Doppelpack brachte die Gäste vor rund 70 Besuchern in eine komfortable Position: Florian Eser war gleich zweimal zur Stelle (1./26.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Ondrej Zybal mit dem 1:2 für Unterstinkenbrunn zur Stelle (41.). Der SV Eintracht Pulkautal führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Filip rettet einen Punkt

Für das 2:2 des SV Unterstinkenbrunn zeichnete Petr Filip verantwortlich (61.). Nach einer deutlichen Führung wähnte Eintr. Pulkautal die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch das Heimteam stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt Unterstinkenbrunn den vierten Platz in der Tabelle ein. Acht Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der SV Unterstinkenbrunn derzeit auf dem Konto. Unterstinkenbrunn ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SV Eintracht Pulkautal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Eintr. Pulkautal in der Tabelle auf Platz 13. Mit 55 Toren fing sich der SV Eintracht Pulkautal die meisten Gegentore in der 1. Klasse Nordwest ein. Vier Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Eintr. Pulkautal momentan auf dem Konto. Der SV Eintracht Pulkautal verliert weiter an Boden und bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Am nächsten Freitag reist der SV Unterstinkenbrunn zum Obritz / Hadres-M, zeitgleich empfängt Eintr. Pulkautal die USVG Großrußbach.

1. Klasse Nordwest: SV Unterstinkenbrunn – SV Eintracht Pulkautal, 2:2 (1:2)

61 Petr Filip 2:2

41 Ondrej Zybal 1:2

26 Florian Eser 0:2

1 Florian Eser 0:1

