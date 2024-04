Eintracht Pulkautal vergibt 2:0-Führung gegen Laa/Thaya

Spielberichte

1. Klasse Nordwest: Der SV Eintracht Pulkautal und der SC Laa/Thaya lieferten sich vor rund 200 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für Laa/Thaya, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Spitzenreiter hatte mit 7:1 gewonnen.

Der erste Aufreger im Spiel war ein Elfmeter für die Heimelf. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michal Capoun sein Team in der 26. Minute, als er den Strafstoß verwandeln konnte.

Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Laa/Thaya sichert sich den Sieg in der Nachspielzeit

Michael Schwab erhöhte für Eintracht Pulkautal auf 2:0 (52.). Doch kurz darauf konnten die Gäste verkürzen. Für das erste Tor des SC Laa/Thaya war Lukas Grandits verantwortlich, der in der 57. Minute das 1:2 besorgte. Josef Hnanicek witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für die Gäste ein (66.). Der Treffer zum 3:2 sicherte dem SV Eintracht Pulkautal nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Capoun in diesem Spiel (69., Elfmeter). Für den Gastgeber nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende.

Manuel Gruber und Hnanicek drehten den Spielstand (89./99., Elfmeter) und sicherten Laa/Thaya einen Last-Minute-Sieg. Trotz Unterzahl war der SC Laa/Thaya in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Eintr. Pulkautal und fuhr somit einen Sieg ein.

62 Gegentreffer musste der SV Eintracht Pulkautal im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. In der Defensivabteilung von Eintr. Pulkautal knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Der SV Eintracht Pulkautal verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. In den letzten Partien hatte Eintr. Pulkautal kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Wer soll Laa/Thaya noch stoppen? Der SC Laa/Thaya verbuchte gegen den SV Eintracht Pulkautal die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Nordwest weiter an. Laa/Thaya präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 60 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SC Laa/Thaya. Die Saisonbilanz von Laa/Thaya sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und vier Unentschieden büßte der SC Laa/Thaya lediglich drei Niederlagen ein. Laa/Thaya scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für Eintr. Pulkautal ist der SV Spillern (Freitag, 20:00 Uhr). Der SC Laa/Thaya misst sich am selben Tag mit dem SG Obritz / Hadres-M. (19:30 Uhr).

1. Klasse Nordwest: SV Eintracht Pulkautal – SC Laa/Thaya, 3:4 (1:0)

99 Josef Hnanicek 3:4

89 Manuel Gruber 3:3

69 Michal Capoun 3:2

66 Josef Hnanicek 2:2

57 Lukas Grandits 2:1

52 Michael Schwab 2:0

26 Michal Capoun 1:0

