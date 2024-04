SC Ladendorf bleibt auch in Spillern ohne Sieg

Spielberichte

1. Klasse Nordwest: Durch ein 4:2 vor 150 Besuchern holte sich der SV Spillern in der Partie gegen Ladendorf drei Punkte. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Spillern heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte Spillern knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Marin Pozgain brachte die Gastgeber in der 27. Minute mit einem Freistoß-Treffer in Front. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Tunahan Can per Elfmeter einen weiteren Treffer für den SV Spillern. Mit der Führung für den SV Spillern ging es in die Kabine.

Pozgain und Can treffen doppelt

Mit dem 3:0 von Pozgain für Spillern war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.). Dominic Gänsdorfer verkürzte für den SC Ladendorf später in der 66. Minute per Freistoß auf 1:3. In der 71. Minute erzielte Mario Pfemeter das 2:3 für die Gäste. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Can, der das 4:2 aus Sicht des SV Spillern perfekt machte (88.). Schlussendlich verbuchte der SV Spillern gegen den SC Ladendorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Die Offensive von Spillern in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Ladendorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 53-mal schlugen die Angreifer des SV Spillern in dieser Spielzeit zu. Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der SV Spillern momentan auf dem Konto.

Die Bilanz des SC Ladendorf ist mit sieben Siegen und sieben Niederlagen ausgeglichen. Das setzt sich auch beim Torverhältnis (30:30) konsequent fort. Folgerichtig findet sich der SC Ladendorf im Tabellenmittelfeld wieder. In sechs ausgetragenen Spielen kam Ladendorf in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Der SC Ladendorf ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr der SC Ladendorf bisher ein. Spillern setzte sich mit diesem Sieg von Ladendorf ab und belegt nun mit 31 Punkten den siebten Rang, während der SC Ladendorf weiterhin 27 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am Freitag empfängt der SV Spillern den SV Eintracht Pulkautal. Der SC Ladendorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 27.04.2024, bei Eintr. Pulkautal an.

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – SC Ladendorf, 4:2 (2:0)

88 Tunahan Can 4:2

71 Mario Pfemeter 3:2

66 Dominic Gänsdorfer 3:1

52 Marin Pozgain 3:0

43 Tunahan Can 2:0

27 Marin Pozgain 1:0

