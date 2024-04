Eintracht Pulkautal verliert hoch beim SV Spillern

Spielberichte

1. Klasse Nordwest: Der SV Spillern erteilte dem SV Eintracht Pulkautal eine Lehrstunde und gewann mit 6:0. Der SV Spillern ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Eintracht Pulkautal einen klaren Erfolg. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte der SV Eintracht Pulkautal gegen Spillern mit 4:3 die Nase vorn.

Die Gastgeber legten von Beginn weg stark los. Der SV Spillern ging durch Markus Hafner in der siebten Minute in Führung. Für das 2:0 des Gastgebers zeichnete Jakob Muth verantwortlich (19.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Philip Frithum in der 28. Minute. Bis zur Pause hielt die Defensive von Eintracht Pulkautal dicht, sodass sich der Vorsprung des SV Spillern nicht weiter vergrößerte.

Sechs verschiedene Torschützen

Für das 4:0 von Spillern sorgte Mahir Selimovic, der in Minute 66 zur Stelle war. Der fünfte Streich des SV Spillern war Marin Pozgain vorbehalten (69.). Lukas Pabisch besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den SV Spillern (80.). Schlussendlich setzte sich Spillern mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Spillern in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Offensiv sticht der SV Spillern in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 59 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Spillern derzeit auf dem Konto. Der SV Spillern erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SV Eintracht Pulkautal. Die mittlerweile 68 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SV Spillern setzte es eine neuerliche Pleite, womit Eintr. Pulkautal im Klassement weiter abrutschte. Der SV Eintracht Pulkautal kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. Eintracht Pulkautal überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Spillern tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 20:00 Uhr, beim SG Obritz / Hadres-M. an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der SV Eintracht Pulkautal den SC Ladendorf.

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – SV Eintracht Pulkautal, 6:0 (3:0)

80 Lukas Pabisch 6:0

69 Marin Pozgain 5:0

66 Mahir Selimovic 4:0

28 Philip Frithum 3:0

19 Jakob Muth 2:0

7 Markus Hafner 1:0

Details

