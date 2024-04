Doppelschlag von Laas Tötzl trifft Obritz / Hadres-M. hart

Spielberichte

1. Klasse Nordwest: Laa/Thaya und der Obritz / Hadres-M. lieferten sich vor 350 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Der SC Laa/Thaya wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Obritz / Hadres-M. hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 4:3-Hinspielsieg eingefahren.

Es dauerte fast eine halbe Stunde lang, ehe die Torsperre durchbrochen wurde. Für das erste Tor sorgte Jiri Mica. In der 25. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze.

Geschockt zeigte sich Laa/Thaya nicht. Nur wenig später war Petr Kirschner mit dem Ausgleich zur Stelle (29.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Tötzl-Doppelpack dreht das Spiel

In Minute 58 ging der SG Obritz / Hadres-M. durch den zweiten Treffer von Mica in Führung. Doch die Heimelf gab sich nicht geschlagen. David Tötzl schockte den Obritz / Hadres-M. und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SC Laa/Thaya (65./90.). In Minute 72 vergab der SC Laa/Thaya sogar noch einem Elfmeter.

Unmittelbar vor dem Abpfiff kassierte Sebastian Ofner von Obritz / Hadres-M. noch die Ampelkarte (89.). In derselben Minute lagen bei der SG Obritz / Hadres-M. durch Platzverweise von Funktionär Michael Lehner und Trainer Daniel Zöhrer alle Nerven blank. Am Ende behielt Laa/Thaya gegen den Obritz / Hadres-M. die Oberhand.

Wer soll den SC Laa/Thaya noch stoppen? Der Spitzenreiter verbuchte gegen Obritz / Hadres-M. die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Nordwest weiter an. Die Offensivabteilung von Laa/Thaya funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 63-mal zu. Der Gastgeber weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Den SC Laa/Thaya scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Trotz der Niederlage fiel der SG Obritz / Hadres-M. in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Elf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der Obritz / Hadres-M. momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SG Obritz / Hadres-M. deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist Obritz / Hadres-M. in diesem Ranking auf.

Am nächsten Freitag reist Laa/Thaya zum SV Langenzersdorf, zeitgleich empfängt der Obritz / Hadres-M. den SV Spillern.

1. Klasse Nordwest: SC Laa/Thaya – SG Obritz / Hadres-M, 3:2 (1:1)

90 David Tötzl 3:2

65 David Tötzl 2:2

60 Jiri Mica 1:2

29 Petr Kirschner 1:1

25 Jiri Mica 0:1

