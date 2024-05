Turbulent! Zwei Mal Rot beim 3:0-Sieg des SV Göllersdorf in Großmugl

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:21

ÖTSU Großmugl wollte im Heimspiel gegen den SV Göllersdorf das Dutzend an Saisonsiegen vollmachen und den Platz im Spitzenfeld der 1. Klasse Nord-West festigen. Am Samstagnachmittag erlebten die Hausherren jedoch eine böse Überraschung, mussten sich mit 0:3 klar geschlagen geben und verzeichneten zudem zwei Platzverweise. Die Göllersdorfer hingegen bestätigten ihre aktuell exzellente Form und feierten im achten Rückrundenspiel den sechsten Sieg.

Rote Karten prägen die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Engagement beider Teams. Bereits in der 12. Minute deutete sich die Entschlossenheit der Großmugler an, als ein Weitschuss von Pavel Meissner das Lattenkreuz traf. Trotz des starken Beginns der Hausherren, waren es die Göllersdorfer, die in der 40. Minute durch ein Tor von Philipp Zieger in Führung gingen. Aufregung am Sportplatz, denn nach einem Wortgefecht sah Nikola Vasiljevic Rot, was die Heimmannschaft in Unterzahl brachte. Zudem stellte Schiedsrichter Oezdogan Ferdi auch Ersatzspieler Ali Gündüz vom Platz.

Göllersdorf dominiert den zweiten Abschnitt

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchten die Großmugler trotz Unterzahl den Ausgleich zu erzielen. Eine Top-Chance durch Alexandr Stejskal in der 51. Minute blieb jedoch ungenutzt. Die Hoffnungen auf eine Wende wurden in der 57. Minute weiter gedämpft, als Rudolf Neunteufl das zweite Tor für Göllersdorf erzielte. Ein Stangenschuss in der 59. Minute und ein Lattentreffer in der 78. Minute waren die Höhepunkte der Großmugler in der zweiten Hälfte, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. Zieger setzte in der 82. Minute mit dem dritten der Gäste den Schlusspunkt unter eine dominante Leistung des SV. Trotz einer letzten Chance durch Fabian Huber in der 90. Minute, der nur knapp das vierte Tor verpasste, blieb es beim 0:3 aus Sicht der Heimischen.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Ryderer8 erstellt.

