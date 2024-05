Dramatische Wende: USV Niederleis dreht Spiel gegen SV Spillern

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:43

In einer spannenden Partie der 25. Runde in der 1. Klasse Nordwest sicherte sich der USV Niederleis einen beeindruckenden 4:2-Sieg gegen den SV Spillern. Nach einem Rückstand zur Halbzeit gelang es den Niederleisern, das Spiel in der zweiten Hälfte komplett zu drehen und drei Tore zu erzielen.

Frühe Führung für die Gäste

Die Partie begann mit einem schnellen Schock für die Heimmannschaft, als Marin Pozgain bereits in der 11. Minute das 0:1 für die Spillerner erzielte. Trotz intensiver Bemühungen von der USV Niederleis, ins Spiel zu finden, gelang es Philip Frithum in der 32. Minute, den Vorsprung der Gäste auf 0:2 zu verdoppeln. Dieser Stand hielt bis kurz vor der Halbzeitpause, was die Heimmannschaft unter erheblichen Druck setzte.

Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 44. Minute, gelang Frantisek Lörinczi der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2. Dieses Tor gab den Niederleisern neuen Schwung und Hoffnung, das Spiel in der zweiten Halbzeit noch zu wenden.

USV Niederleis dreht auf

Nach der Pause kam der USV Niederleis mit erneuerter Energie auf das Feld. Ihre Bemühungen wurden in der 60. Minute belohnt, als Daniel Vogelsang den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die Niederleiser drängten weiter auf das Tor der Spillerner, und die Spannung im Stadion stieg mit jeder Minute.

Die Wende kam in der 86. Minute, als Gerald Hans das 3:2 für den USV Niederleis schoss und damit die Führung für sein Team eroberte. Dieses Tor löste große Jubelstürme bei den Heimfans aus und setzte die Gäste unter enormen Druck, in den verbleibenden Minuten noch den Ausgleich zu erzielen. Doch statt des Ausgleichs legte Frantisek Lörinczi in der 89. Minute nach und erzielte mit seinem zweiten Tor des Abends den 4:2-Endstand.

Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für den USV Niederleis, die eine beeindruckende Leistung in der zweiten Halbzeit zeigten und das Spiel trotz des frühen Rückstands zu ihren Gunsten drehten. Der SV Spillern hingegen muss diese Niederlage schnell hinter sich lassen und sich auf die kommenden Spiele konzentrieren, um in der Tabelle wieder zu klettern.

1. Klasse Nordwest: Niederleis : Spillern - 4:2 (1:2)

89 Frantisek Lörinczi 4:2

86 Gerald Hans 3:2

60 Daniel Vogelsang 2:2

44 Frantisek Lörinczi 1:2

32 Philip Frithum 0:2

11 Marin Pozgain 0:1

