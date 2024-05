Torreiches Spektakel: Eintracht Pulkautal triumphiert über Obritz / Hadres-M.

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:15

In einem aufregenden Match der 25. Runde in der 1. Klasse Nordwest standen sich SG Obritz / Hadres-M. und SV Eintracht Pulkautal gegenüber. Das Spiel endete in einem deutlichen 8:3 für die Gäste von Eintracht Pulkautal. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Höhepunkten und einer dominanten Vorstellung der Gäste, die bereits in der ersten Halbzeit fünf Tore erzielten.

Frühe Führung und eine Halbzeit zum Vergessen für Obritz / Hadres-M.

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor für Eintracht Pulkautal, als Moritz Sulzberger bereits in der 2. Minute nach einem Fehler des Obritzer Torwarts zum 1:0 traf.

Brandgefährliche Offensiv-Aktionen (6.) von der Eintracht! Kopfball im 16ner und Savanjo fliegt und hält! Brudi Völler, Ticker-Reporter

Die Reaktion der Heimmannschaft ließ nicht lange auf sich warten, und in der 22. Minute glich Jiri Mica per Kopfball nach einem Freistoß von Marc Wollner zum 1:1 aus. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur sieben Minuten später brachte Petr Krivanek die Gäste erneut in Führung, indem er den Ball gekonnt über den Torwart lupfte.

Obritz/Hadres leider komplett unorganisiert - Aus dem Mittelfeld kommt kein Angebot und die hohen langen Bälle kommen nicht an - da muss sich etwas von Zöhrer überlegt werden. Brudi Völler, Ticker-Reporter

Die folgenden Minuten gehörten ganz den Pulkautalern, die durch Tore von Matthias Dundler (35. Minute) und Michal Capoun, der sowohl in der 37. als auch in der 41. Minute traf, auf 5:1 davonziehen konnten. Das erste Tor von Capoun folgte einem umstrittenen Elfmeter, den er selbst im Nachschuss verwandelte.

Zweite Halbzeit: Hoffnungsschimmer und endgültige Entscheidung

Obritz / Hadres-M. kam mit neuem Elan aus der Pause, und Jiri Mica konnte in der 51. Minute per Elfmeter auf 2:5 verkürzen. Dies gab dem Heimteam kurzzeitig Hoffnung, doch Michael Schwab von Eintracht Pulkautal erstickte die aufkeimende Hoffnung der Obritzer schnell, indem er in der 53. Minute nach einem Abwehrfehler zum 6:2 traf.

Die folgenden Minuten sahen einen tapferen Kampf von Obritz / Hadres-M., doch die Überlegenheit der Pulkautaler war nicht zu überwinden. Michal Capoun demonstrierte seine Freistoßkünste erneut in der 65. Minute und brachte das Ergebnis auf 7:2. Obwohl Jiri Mica mit seinem Kopfballtor nach einer Ecke in der 76. Minute zum 3:7 traf, setzte Michal Capoun mit einem weiteren Freistoßtor in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 8:3.

Das Spiel endete mit diesem Stand, und während Eintracht Pulkautal den Sieg feierte, musste Obritz / Hadres-M. eine bittere Niederlage hinnehmen. Das Spiel zeigte die Effektivität von Eintracht Pulkautal im Umgang mit Chancen und die Herausforderungen, vor denen Obritz / Hadres-M. steht, um ihre Abwehr zu stärken. Ein unvergesslicher Abend für die Fans der Pulkautaler, die eine Torgala ihres Teams erlebten und ihren Sieg ausgiebig feiern konnten.

1. Klasse Nordwest: Obritz / Hadres-M. : Eintr. Pulkautal - 3:8 (1:5)

79 Michal Capoun 3:8

76 Jiri Mica 3:7

65 Michal Capoun 2:7

53 Michael Schwab 2:6

51 Jiri Mica 2:5

41 Michal Capoun 1:5

37 Michal Capoun 1:4

35 Matthias Dundler 1:3

29 Petr Krivanek 1:2

22 Jiri Mica 1:1

2 Moritz Sulzberger 0:1

