Formstarker SV Göllersdorf zieht gegen Unterstinkenbrunn den Kürzeren

Details Sonntag, 12. Mai 2024 20:59

In einer Begegnung der 25. Runde in der 1. Klasse Nordwest musste der SV Göllersdorf, der im Frühjahr bislang bereits sechs "Dreier" einfahren konnte, eine knappe 1:2-Niederlage gegen den SV Unterstinkenbrunn hinnehmen. Die Gäste feierten im Duell zweier Nachbarn aus der oberen Hälfte der Tabelle den achten Auswärtssieg und zogen am SVG vorbei.

Gäste drehen Spiel durch Doppelschlag

Das Spiel begann mit einem frühen Tor der formstarken Göllersdorfer. In der 16. Minute brachte Rudolf Neunteufl die Heimmannschaft nach einem energischen Angriff mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung gab den Heimischen sichtlich Auftrieb, und sie drängten auf ein zweites Tor. Trotz mehrerer Chancen, insbesondere durch Ihor Balukh und Niklas Raberger, gelang es ihnen jedoch nicht, ihre Führung auszubauen.

Der Sportverein Unterstinkenbrunn ließ sich jedoch nicht unterkriegen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Ihre Bemühungen wurden kurz vor der Halbzeitpause belohnt. In der 45. Minute gelang es Jan Dobrovolny, den Ausgleich zu erzielen. Nur wenige Augenblicke später schockte Viktor Rozek die SVG-Fans, indem er das 1:2 erzielte, was die Gäste mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause brachte.

Druckvolle Göllersdorfer ohne Belohnung

Nach der Pause zeigte der SVG eine starke Reaktion. Die Hausherren dominierten die zweite Halbzeit und kamen dem Ausgleich mehrmals sehr nahe. Eine der besten Chancen hatte Josef Ulzer in der 71. Minute, dessen Kopfball nach einer Flanke des eingewechselten Tobias Eder jedoch keine Gefahr darstellte. Auch ein Freistoß von Andreas Muhr in der 82. Minute brachte nicht den gewünschten Erfolg, da dieser eher harmlos verpuffte.

Unterstinkenbrunn konzentrierte sich in der zweiten Halbzeit hauptsächlich auf die Verteidigung ihres knappen Vorsprungs und setzte gelegentlich mit Kontern Akzente, ohne jedoch den Sack zuzumachen. Göllersdorf drückte weiter und war dem Ausgleich näher als die Gäste dem dritten Tor. Eine der letzten großen Ausgleichschancen hatte erneut Ulzer in der 90. Minute, dessen Kopfball jedoch knapp das Ziel verfehlte.

Trotz des intensiven Drucks und der offensiven Bemühungen konnte der SVG den Rückstand nicht wettmachen. Das Spiel endete mit einem knappen 1:2, wobei Unterstinkenbrunn die drei Punkte mit nach Hause nahm. Die Gäste zeigten eine effiziente Leistung, indem sie ihre wenigen Chancen nutzten und eine solide Defensive gegen die wiederholten Angriffe der Göllersdorfer hielten.

1. Klasse Nordwest: Göllersdorf : Unterstinkenbrunn - 1:2 (1:2)

47 Viktor Rozek 1:2

43 Jan Dobrovolny 1:1

16 Rudolf Neunteufl 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Ryderer8 erstellt.

